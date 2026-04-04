Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3164686
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में LPG सप्लाई में धांधली पर प्रशासन सख्त, SDM-तहसीलदार करेंगे औचक निरीक्षण, कलेक्टर का आदेश

Bhopal LPG News: भोपाल में LPG सिलेंडर वितरण में अनियमितताओं और ज्यादा पैसे वसूलने की बढ़ती शिकायतों के बीच जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. कलेक्टर ने SDM और तहसीलदारों को गैस एजेंसियों पर छापे मारने के निर्देश दिए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं को सिलेंडर समय पर और सही कीमत पर मिलें.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Apr 04, 2026, 12:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल में LPG सप्लाई में धांधली पर प्रशासन सख्त, SDM-तहसीलदार करेंगे औचक निरीक्षण, कलेक्टर का आदेश

Bhopal LPG News: राजधानी भोपाल में LPG सिलेंडरों के वितरण में गड़बड़ी और ज्यादा पैसे वसूलने  की शिकायतें रोजाना प्रशासन तक पहुंच रही हैं. आम उपभोक्ताओं को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं. कलेक्टर ने बताया कि शिकायतें मिलने पर सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) और तहसीलदार को संबंधित एजेंसियों पर सीधे छापा मारने का अधिकार दिया गया है. इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को गैस समय पर और सही कीमत पर उपलब्ध हो.

भोपाल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में LPG गैस सिलेंडरों के वितरण में अनियमितताओं, निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूलने और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन से संबंधित गंभीर शिकायतों का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने जिले के भीतर एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं. निर्देश के अनुसार में जिले के सभी SDM और तहसीलदारों को 4 अप्रैल 2026 को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में संचालित गैस एजेंसियों का सघन जांच कर गहन निरीक्षण करें.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

इस दौरान यहां जांच करना होगा कि, क्या एजेंसी के नोटिस बोर्ड पर दैनिक स्टॉक की स्थिति और निर्धारित गैस दरें (घरेलू/व्यावसायिक) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हैं? वितरण के लिए उपलब्ध सिलेंडरों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर तौलकर यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें मौजूद गैस की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप है. किसी भी अवैध भंडारण की पुष्टि करने के उद्देश्य से, एजेंसी के भौतिक स्टॉक का ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज स्टॉक के साथ मिलान करना. इसके अलावा क्या उपभोक्ताओं से होम डिलीवरी के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक राशि (अतिरिक्त डिलीवरी शुल्क) वसूली तो नहीं की जा रही रही है. इसका उद्देश्य कमर्शियल सिलेंडरों के स्थान पर घरेलू सिलेंडरों के उपयोग और अवैध रिफिलिंग पर रोक लगाना.

ये भी पढ़ें : सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! MP में निर्सिंग ऑफिसर की बंपर भर्ती, इस दिन से भरे जाएंगे फॉर्म; जानें पूरी डिटेल

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे

 

 

TAGS

bhopal lpg cylinder supplybhopal news

Trending news

bhopal lpg cylinder supply
भोपाल में LPG सप्लाई में धांधली पर प्रशासन सख्त, SDM-तहसीलदार करेंगे औचक निरीक्षण
MLA Umakant Sharma
93 में से 92 छात्र फेल, संदीपनी स्कूल का शर्मनाक रिजल्ट देख भड़के BJP विधायक
mp cm news
'सोशल मीडिया युवाओं की सबसे बड़ी ताकत', काशी में सीएम ने इन्फ्लुएंसर्स से किया संवाद
mp nursing officer recruitment
सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! MP में निर्सिंग ऑफिसर की बंपर भर्ती, जानें पूरी डिटेल
rewa mumbai special train
MP से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब रोजाना चलेगी ये स्पेशल ट्रेन
khargone news
एमपी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफनाक जाल, 10 करोड़ की फिरौती मामले में 12 गिरफ्तार
Latest Ujjain News
ग्रीनविच नहीं, अब 'महाकाल' से तय होगा समय! उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज
mp cyber police
MP में फर्जी सिम का 'महाजाल', एक चेहरे से सैकड़ों SIM एक्टिवेट...
gurkirat singh dead body
21 दिन बाद कनाडा से उज्जैन आया गुरकीरत सिंह का शव, CM मोहन ने दी श्रद्धांजलि...
betul news
बैतूल में अंधे कत्ल की साजिश नाकाम, पत्नी की हिम्मत से बची जान, आरोपी गिरफ्तार