भोपाल में LPG सप्लाई में धांधली पर प्रशासन सख्त, SDM-तहसीलदार करेंगे औचक निरीक्षण, कलेक्टर का आदेश

Bhopal LPG News: राजधानी भोपाल में LPG सिलेंडरों के वितरण में गड़बड़ी और ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायतें रोजाना प्रशासन तक पहुंच रही हैं. आम उपभोक्ताओं को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं. कलेक्टर ने बताया कि शिकायतें मिलने पर सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) और तहसीलदार को संबंधित एजेंसियों पर सीधे छापा मारने का अधिकार दिया गया है. इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को गैस समय पर और सही कीमत पर उपलब्ध हो.

भोपाल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में LPG गैस सिलेंडरों के वितरण में अनियमितताओं, निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूलने और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन से संबंधित गंभीर शिकायतों का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने जिले के भीतर एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं. निर्देश के अनुसार में जिले के सभी SDM और तहसीलदारों को 4 अप्रैल 2026 को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में संचालित गैस एजेंसियों का सघन जांच कर गहन निरीक्षण करें.

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इस दौरान यहां जांच करना होगा कि, क्या एजेंसी के नोटिस बोर्ड पर दैनिक स्टॉक की स्थिति और निर्धारित गैस दरें (घरेलू/व्यावसायिक) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हैं? वितरण के लिए उपलब्ध सिलेंडरों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर तौलकर यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें मौजूद गैस की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप है. किसी भी अवैध भंडारण की पुष्टि करने के उद्देश्य से, एजेंसी के भौतिक स्टॉक का ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज स्टॉक के साथ मिलान करना. इसके अलावा क्या उपभोक्ताओं से होम डिलीवरी के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक राशि (अतिरिक्त डिलीवरी शुल्क) वसूली तो नहीं की जा रही रही है. इसका उद्देश्य कमर्शियल सिलेंडरों के स्थान पर घरेलू सिलेंडरों के उपयोग और अवैध रिफिलिंग पर रोक लगाना.

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