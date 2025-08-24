Machhli Family Case: भोपाल में मछली परिवार की मुश्किलें बढ़ीं, 99 एकड़ जमीन की पैमाइश पर प्रशासन सख्त
Machhli Family Case: भोपाल में मछली परिवार की मुश्किलें बढ़ीं, 99 एकड़ जमीन की पैमाइश पर प्रशासन सख्त

Bhopal Machhli Family News: भोपाल के मछली परिवार की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही है. ड्रग्स केस में गिरफ्तारी और कोठी तोड़े जाने के बाद प्रशासन ने कोकता बायपास की 99 एकड़ जमीन का सीमांकन शुरू किया गया है. आरोप है कि परिवार समेत 20 लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है. आगे देखिए क्या कार्रवाई होगी?

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 24, 2025, 09:37 AM IST
भोपाल में मछली परिवार की मुश्किलें बढ़ीं!
भोपाल में मछली परिवार की मुश्किलें बढ़ीं!

Bhopal Land Scam: नशा तस्करी और दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार शाहवर मछली और उनके भतीजे यासीन की कोठी को तोड़े जाने के बाद अब प्रशासन की तरफ से मछली परिवार की बांकी संपत्तियों की जांच तेज कर दी है. आशंका जताई जा रही है, कि परिवार ने कई विभागों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है. इसी कड़ी में पशुपालन विभाग ने भी कोकता बायपास के पास 99 एकड़ जमीन की पैमाइश के लिए आवेदन किया है.

वहीं विभाग का कहना है कि इस जमीन पर मछली परिवार समेत करीब 20 लोगों ने कब्जा कर रखा है. प्रशासन ने रिकॉर्ड खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और सभी 20 लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं. सोमवार सुबह साढ़े 11 बजे से सीमांकन की कार्रवाई होगी. दस्तावेजों के अनुसार, कोकता बायपास पर मछली परिवार के नाम करीब 26 एकड़ जमीन दर्ज है. इसमें से 12 एकड़ पर कोर्टयार्ड प्राइम नामक कॉलोनी में 250 प्लॉट काटे गए हैं, जबकि 14 एकड़ जमीन लोधी बिल्डर्स को बेच दी गई थी, जहां कस्तूरी कॉलोनी विकसित की गई.

भोपाल मछली कोठी ध्वस्त 
बीते गुरुवार को अनंतपुरा क्षेत्र में प्रशासन ने मछली परिवार की वीआईपी कोठी ढहा दी थी. अब उसी इलाके में बने 50 से 60 घरों का भी सर्वे शुरू होने जा रहा है. जानकारी मिली है कि यहां जमीन के सौदे दान पत्र के जरिए किए गए थे. प्रशासन को संदेह है कि इनमें से कई मकान शासकीय जमीन पर बने हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में अतिक्रमण मानकर हटाया जा सकता है. इस वजह से यहां के निवासियों में बेचैनी है.

जमीन की सरकारी कीमत
कोकता बायपास जमीन विवाद में प्रशासन ने नोटिस पाने वालों को सीमांकन के दौरान मौजूद रहने को कहा है. इनमें मछली परिवार के शफीक अहमद, शावर अहमद, शारिक अहमद, तारिक अहमद, सोहेल अहमद और शावेज अहमद का नाम शामिल है. इसके अलावा लोधी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, अवधि रियल स्टेट, पाटनी परिवार और कई अन्य लोग भी इस लिस्ट में हैं. नगर निगम भोपाल को भी नोटिस जारी किया गया है. बताया जा रहा है कि इस जमीन की सरकारी कीमत करीब 50 लाख रुपये प्रति एकड़ है, जबकि बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपये प्रति एकड़ आंका गया है.

कॉलोनी कोर्टयार्ड प्रीमियम
पशुपालन विभाग का कहना है कि वार्ड-62 अनंतपुरा क्षेत्र में उनकी जमीन पर भी मछली परिवार के कब्जे की आशंका है. यहां उनकी कॉलोनी कोर्टयार्ड प्रीमियम बनी हुई है, जो विभाग की 99 एकड़ जमीन से सटी हुई है. विभाग ने साफ कहा है कि उन्हें अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी जमीन की असली सीमा कहां तक जाती है. इसी कारण उन्होंने सीमांकन की मांग की है. 

जमीन की कितनी है कीमत?
जिला प्रशासन का मानना है कि कोकता-अनंतपुरा इलाके में मछली परिवार ने 50 एकड़ से ज्यादा शासकीय जमीन पर कब्जा कर लिया था. इस जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपये के आसपास बताई जा रही है. यहां अवैध तरीके से फार्म हाउस, वेयरहाउस, दुकानें और कॉलोनियां विकसित की गईं. अनंतपुरा की शासकीय जमीन पर तो 15 हजार वर्गफीट में एक विशाल तीन मंजिला कोठी भी बनाई गई थी. अब प्रशासन इन सभी मामलों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और निर्माण को लेकर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रहा है.

