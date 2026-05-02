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भोपाल में भारी विरोध के बीच मानस भवन की बस्ती हटाने की कार्रवाई शुरू; पुलिस ने डाला डेरा, 4 JCB मौके पर

Bhopal News-भोपाल में मानस भवन की बस्ती हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है. शनिवार को पुलिस-प्रशासन ने इलाके में घेराबंदी कर बैरिकेडिंग कर दी है. कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार रात जमकर हंगामा भी हुआ.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 02, 2026, 10:57 AM IST
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भोपाल में भारी विरोध के बीच मानस भवन की बस्ती हटाने की कार्रवाई शुरू; पुलिस ने डाला डेरा, 4 JCB मौके पर

Manas Bhawan Basti Removal Action-मध्यप्रदेश के भोपाल में शनिवार को पुलिस का बड़ा एक्शन हो सकता है. भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित मानस भवन की बस्ती हटाने की कार्रवाई शनिवार को शुरू कर दी गई है. पुलिस ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह से आवाजाही बंद कर दी गई है. घरों के अंदर से ताला तोड़कर सामान निकाला जा रहा है. शुक्रवार रात कार्रवाई के विरोध में जमकर हंगामा हुआ था. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. 

शुक्रवार रात हुआ जमकर विरोध
मानस भवन के विस्तार के लिए 70 साल पुरानी झुग्गी हटाई जा रही है. शुक्रवार रात कार्रवाई के विरोध में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी सहित कांग्रेस नेता धरने पर बैठे. इसी दौरान एक युवक टावर पर चढ़ गया. काफी देर तक पुलिस ने उसे समझाइश दी और फिर नीचे उतारा. झुग्गी में 27 परिवार रहते हैं, जिन्हें विस्थापित किया जाएगा. 

परिवारों को किया जाना है शिफ्ट
झुग्गी में रहने वाले लोगों ने ताला लगाकर सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपी है, यहां 27 परिवारों को हटाकर भौंरी, कलखेड़ा और मालीखेड़ी में शिफ्ट किया जाना है. यह बस्ती करीब 70 साल पुरानी है. इसे हटान के लिए 95 अधिकारी-कर्मचारियो की ड्यूटी लगाई गई है.

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