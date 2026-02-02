बजट के बाद भोपाल को मिल सकती है बड़ी सौगात, राज्य सरकार केंद्र को भेज सकती है प्रपोजल

Bhopal University Gift: केंद्रीय बजट में अलग-अलग सेक्टर्स में कई बड़े ऐलान किए गए हैं. मध्य प्रदेश को भी इस बजट में अलग-अलग सेक्टर्स में कई अहम सौगातें मिल सकती हैं. जिसमें भोपाल को भी एक बड़ी सौगात मिल सकती है. बताया जा रहा है कि बजट में देश में जो पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने का ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है, उसमें एक यूनिवर्सिटी टाउनशिप की सौगात भोपाल को भी मिल सकती है, जिसके लिए राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा जा सकता है. इसके अलावा भी बजट में भोपाल और भी कुछ सौगातें मिल सकती हैं.

मोहन सरकार भेज सकती है प्रस्ताव

दरअसल, भोपाल शहर में एयरपोर्ट के पास भौंरी में राज्य सरकार की तरफ से एआई और नॉलेज सिटी को विकसित किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि इसे यूनिवर्सिटी टाउनशिप में बदला जा सकता है, जिसके लिए राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा सकता है, जहां पहली यूनिवर्सिटी टाउनशिप का प्रपोजल अगर स्वीकार होता है तो फिर भोपाल को बड़ी सौगात मिल सकती है. खास बात यह है कि एआई सिटी में आइसर समेत और भी कई डीम्ड यूनिवर्सिटी यहां काम कर रही हैं, जिसकी शासन स्तर पर तैयारियां जारी हैं. जिसका फायदा भी भोपाल को मिल सकता है.

भोपाल शहर को अगर यूनिवर्सिटी टाउनशिप की सौगात मिलती है तो यह राजधानी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा विकल्प बनकर उभरेगा, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में भोपाल को बड़ा फायदा होगा, ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही यह प्रोपजल भेजा जा सकता है.

एमपी को मिलेगा पैसा

बजट में भले ही सीधा कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राज्य सरकार को इस बजट में पैसा आने की संभावना है. मध्य प्रदेश को को 1000 करोड़ रुपए का सेंट्रल रोड फंड मिलने की पूरी संभावना है. जहां अप्रैल तक ही 900 करोड़ का फंड आ सकता है. जिसमें भोपाल में भी कई बडे़ प्रस्ताव शामिल हैं. भोपाल मेट्रो को भी इस साल पैसा मिल सकता है, जहां भोपाल और इंदौर मेट्रो को मिलाकर 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है.

