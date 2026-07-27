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भोपाल में इंटर्न डॉक्टरों की भूख हड़ताल टली, सरकार को दिया एक दिन का समय, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल जारी

MBBS Intern Doctors Strike: भोपाल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलनरत एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने अधिकारियों से बातचीत के बाद अपनी प्रस्तावित भूख हड़ताल एक दिन के लिए टाल दी है. हालांकि उनका आंदोलन जारी रहेगा.

Written ByPooja
Published: Jul 27, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:40 PM IST
भोपाल में इंटर्न डॉक्टरों की भूख हड़ताल टली, सरकार को दिया एक दिन का समय, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल जारी

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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