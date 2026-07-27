/भोपाल में इंटर्न डॉक्टरों की भूख हड़ताल टली, सरकार को दिया एक दिन का समय, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल जारी

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MBBS Intern Doctors Strike: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने अपनी प्रस्तावित भूख हड़ताल फिलहाल एक दिन के लिए टाल दी है. अधिरारियों के साख हुई बातचीत के बाद इंटर्न डॉक्टरों ने सरकार को अपनी मांगों पर विचार के लिए मंगलवार तक का समय दिया है.
इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि उनका आंदोलन पहले की तरह जारी रहेगा, लेकिन सोमवार को प्रस्तावित अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल नहीं की जाएगी. अधिकारियों ने उनकी मांग पर चर्चा के लिए राज्य स्तरीय बैठक बुलाने की बात कही है और निर्णय के लिए एक दिन का समय मांगा है.
सोमवार को भूख हड़ताल पर बैठने का किया था फैसला
इससे पहले मध्य प्रदेश में इंटर्न डॉक्टरों ने अपने स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करने का फैसला लिया था. राजधानी भोपाल में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर सोमवार दोपहर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे. इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि वे अपनी मांग को लेकर कई बार सरकार और संबंधित अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. ऐसे में उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चिकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया था.
इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि वे लंबे समय तक मरीजों की सेवा करते हैं, इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं और हेल्थकेयर सिस्टम में अहम जिम्मेदारियां निभाते हैं. इसके बावजूद, उनकी कड़ी मेहनत और बढ़ती महंगाई को देखते हुए उन्हें मिलने वाला स्टाइपेंड बहुत कम है. उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर कोई साफ फैसला नहीं लेती, तब तक यह विरोध जारी रहेगा.
स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग
MBBS इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन उनके स्टाइपेंड (भत्ते) को बढ़ाने की लंबे समय से चली आ रही मांग की वजह से है. इंटर्न का कहना है कि अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद की जाने वाली इंटर्नशिप के दौरान उन्हें अस्पतालों में रेगुलर डॉक्टरों जैसी ही जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं. इंटर्न डॉक्टर रोजाना कई घंटे अस्पतालों में मरीजों की जांच करने, वार्ड की ड्यूटी करने, इमरजेंसी सेवाएं देने और दूसरे मेडिकल काम करने में बिताते हैं. इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें नियमित ड्यूटी के साथ अक्सर नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है. इसके बावजूद उन्हें मिलने वाला स्टाइपेंड काफी है.
हमीदिया अस्पताल में भूख हड़ताल करेंगे इंटर्न डॉक्टर
भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक हमीदिया अस्पताल में इंटर्न डॉक्टरों दोपहर से अस्पताल परिसर के भीतर शांतिपूर्ण भूख हड़ताल करेंगे. इस विरोध-प्रदर्शन के जरिए डॉक्टर सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं. डॉक्टरों का कहना है कि उनका मकसद स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा डालना नहीं, बल्कि अपनी जायज मांगों को सरकार तक पहुंचाना है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही बातचीत का कोई रास्ता निकल आएगा.
इंटर्न डॉक्टरों की मांग
गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल के इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि राज्य में इंटर्न को हर महीने सिर्फ 14,337 का स्टाइपेंड मिलता है, जबकि दूसरे राज्यों में यह रकम 21,000 से 44,000 के बीच होती है. स्टाइपेंड को कम से कम 30,000 करने की मांग की है.
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