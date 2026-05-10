भोपाल MBBS छात्रा सुसाइड केस में नया मोड़, मकान मालिक ने भी दी जान, पत्नी ने परिजनों पर लगाए गंभार आरोप

Mbbs Student Suicide Case: भोपाल के कोहेफिजा इलाके में एमबीबीएस छात्रा रोशनी सुसाइड केस में अब एक नया और सनसनीखेज मोड़ सामने आया है. जिस मकान में गांधी मेडिकल कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा ने फरवरी में आत्महत्या की थी, उसी मकान के मालिक विजय राठौर ने अब अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी. परिजनों का आरोप है कि छात्रा के परिवार द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों और लगातार मानसिक प्रताड़ना के चलते विजय राठौर डिप्रेशन में थे.

दरअसल, 9-10 फरवरी की दरमियानी रात आलीराजपुर निवासी एमबीबीएस छात्रा रोशनी ने कोहेफिजा स्थित किराए के मकान में आत्महत्या कर ली थी. छात्रा की मौत के बाद मेडिकल छात्रों और परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पूरी रात कोहेफिजा थाने में धरना दिया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था.

छात्रा के परिजन पर आरोप

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अब इसी मामले में मकान मालिक विजय राठौर की आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. विजय राठौर की पत्नी करुणा राठौर का कहना है कि छात्रा के परिजन उनके घर आए थे और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाकर लगातार दबाव बना रहे थे. उनका कहना है कि रोशनी महज चार महीने पहले ही किराए से रहने आई थी और जांच में उसके मोबाइल से एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उसने पढ़ाई के दबाव और एमबीबीएस की कठिन पढ़ाई का जिक्र करते हुए आत्महत्या की बात लिखी थी. बावजूद इसके उनके परिवार को लगातार प्रताड़ित किया गया, जिससे विजय मानसिक तनाव में रहने लगे थे.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

करुणा राठौर ने छात्रा के परिजनों पर कार्रवाई की मांग की है. वहीं कोहेफिजा थाना प्रभारी केजी शुक्ला ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है. मृतक की बेटी फिलहाल बेंगलुरु में है उसके आने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि छात्रा रोशनी का शव बाथरूम में मिला था और पास में एसिड की बोतल भी पड़ी थी. शुरुआती जांच में घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था, लेकिन बाद में मोबाइल की फॉरेंसिक जांच में 17 फरवरी को एक डिजिटल सुसाइड नोट मिला, जिसमें रोशनी ने लिखा था , “सॉरी मम्मी-पापा, नीट निकालना आसान है, लेकिन एमबीबीएस की पढ़ाई करना उससे भी कठिन है.” पुलिस के मुताबिक यह नोट मौत से कुछ घंटे पहले खुद को व्हाट्सएप किया गया था.

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