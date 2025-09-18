 बार-बार खांसी-बुखार कर रहा परेशान? तो हो सकते हैं टीबी से खतरनाक बीमारी के शिकार, एमपी में मिले 14 नए केस
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2926727
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

बार-बार खांसी-बुखार कर रहा परेशान? तो हो सकते हैं टीबी से खतरनाक बीमारी के शिकार, एमपी में मिले 14 नए केस

Bhopal Melioidosis Disease: मध्य प्रदेश में इन दिनों टीबी से भी खतरनाक बीमारी ने पैर पसारना शुरू कर दिया है. प्रदेश के कई जिलों में इसका प्रकोप देखने को मिलने लगा है. बताया जा रहा है कि इस बीमारी के लक्षण ऐसे हैं, जिन्हें पहचान पाना और इसका इलाज कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है. आइए इस खतरनाक बीमारी के बारे में जानते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 18, 2025, 10:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या है मेलिओइडोसिस ?
क्या है मेलिओइडोसिस ?

Melioidosis Disease Case in MP: मध्य प्रदेश में एक टीबी से भी खतरनाक बीमारी ने दस्तक दे दी है. प्रदेश के कई जिलों में इसका प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. बताया जा रहा है कि इस बीमारी के लक्षण समझना बहुत मुश्किल हो रहा है. दरअसल, इस बीमारी का नाम मेलीओडोसिस है. डॉक्टरों की मानें तो इस बीमारी में  सामान्य लक्षण खांसी-बुखार की तरह ही लगते हैं, जिससे लोग इसका इलाज नहीं करा रहे हैं. समय के साथ जब संक्रमण बढ़ने लगता है, तो इसके लक्षण टीबी की तरह दिखने लखते हैं. धीरे-धीरे यह बीमारी आसानी से अपनी चपेट में ले लेती है, फिर इसका इलाज नहीं करा पाते हैं, जिससे जान जाने का भी खतरा रहता है. 

मिली जाकारी के मुताबिक, एम्स भोपाल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने पिछले छह वर्षों से मेलिओइडोसिस के मामले लगातार पहचाने हैं. अब तक 130 से अधिक रोगियों की पुष्टि हो चुकी है, जो राज्य के 20 से भी ज्यादा जिलों से हैं. इससे साफपता चलता है कि यह रोग अब मध्य प्रदेश में स्थानिक हो चुका है. करीब ढाई साल पहले शुरू हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक एम्स भोपाल ने 25 सरकारी और निजी संस्थानों के 50 से ज्यादा माइक्रोबायोलॉजिस्ट और चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया है. इसका सीधा असर देखने को मिला है.

6 संस्थानों में 14 नए केस
बता दें कि अब तक हुए प्रशिक्षकों के बाद 6 अलग अलग संस्थानों में 14 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें जीएमसी भोपाल, सागर मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, आईसीएमआर-बीएमएसआरसी, जेके अस्पताल भोपाल, मेदांता अस्पताल इंदौर और बंसल अस्पताल सागर शामिल हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, मेलिओइडोसिस बीमारी अब तक 20 जिलों में पहुंच चुकी है. भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ी में इसके मामले चिंताजनक बताए जा रहे हैं. इसको लेकर WHO ने भी चेतावनी दी है. वहीं मध्य प्रदेश की बात करें, तो पिछले 6 सालों में 20 जिलों से 130 मरीजों में इसके लक्षण पाए गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

किसान में पाए गए लक्षण
ऐसा ही एक भोपाल के रहने वाले किसान को कई महीनों से बार-बार बुखार, खांसी और सीने में दर्द जैसी शिकायतें हैं. गांव के आसपास इलाज करवाने के बाद भी हालत में कोई सुधार नहीं मिला है. मरीज के लक्षण देखकर डॉक्टरों को लगा कि यह टीबी की बीमारी है. हालांकि, इस बीमारी का महीनों तक इलाज भी चला, लेकिन कोई असर देखने को नहीं मिला है. इसके बाद फिर मरीज का भोपाल एम्स में इलाज किया गया. जहां पर माइक्रोबालयोलॉजी विभाग ने विशेष जांच कर, पाया कि यह टीबी नहीं है. बल्कि मेलिओइडोसिस है. इसके बाद से मरीज कई दिनों तक इलाज चला, तो कुछ हफ्तों बाद मरीज स्वस्थ्य हो गया. 

क्या है मेलिओइडोसिस ?
1. यह एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है, जो अक्सर मिट्टी और गंदे पानी से फैलता है.
2. लक्षण साधारण बुखार, खांसी या फोड़े जैसे दिख सकते हैं, लेकिन यह शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकता है.
3. समय पर पहचान और सही इलाज मिलने पर मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp health newsbhopal news

Trending news

mp health news
बार-बार खांसी-बुखार कर रहा परेशान? तो हो सकते हैं टीबी से खतरनाक बीमारी के शिकार
Sakti News
आखिर कैसे रिटायर्ड आर्मीमैन के खाते से उड़ाए गए 8 लाख? पुलिस ने बरामद किया सामान
anuppur news
बिजुरी रेलवे स्टेशन पर 'पूर्वजों' का आतंक! घायल लोको पायलट ने बताई खौफनाक दास्तां
gwalior rape case
खौफ के साए में कैद मासूमियत! दो युवकों ने रची दरिंदगी की ऐसी साजिश, सुनते ही...
bhopal gas tragedy case
भोपाल गैस त्रासदी केस पर एमपी हाई कोर्ट सख्त! क्रिमनल केसों का समाधान के दिए निर्देश
chhattisgarh news
70 आदिवासियों की 'घर वापसी', BJP विधायक ने पैर धोकर किया स्वागत, धर्मांतरण पर बोलीं
mp news
क्या खत्म हो जाएगी रावण दहन की परंपरा? विरोध में लगाए गए पोस्टर, प्रतिबंध की मांग
mp news
'डांसिंग कॉप' पर युवती ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- दोस्ती करने मैसेज भेजे, वीडियो बनाया
mp news
बालाघाट में नक्सलियों ने किया आदिवासी युवक का अपहरण, मुखबिरी का है शक, छोड़े 2 पत्र
mp news
तीन पत्नियां, संपत्ति 4,90,00,000 रुपए, सरकारी शिक्षक भी थे, BJP विधायक की कहानी
;