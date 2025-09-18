बार-बार खांसी-बुखार कर रहा परेशान? तो हो सकते हैं टीबी से खतरनाक बीमारी के शिकार, एमपी में मिले 14 नए केस

Melioidosis Disease Case in MP: मध्य प्रदेश में एक टीबी से भी खतरनाक बीमारी ने दस्तक दे दी है. प्रदेश के कई जिलों में इसका प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. बताया जा रहा है कि इस बीमारी के लक्षण समझना बहुत मुश्किल हो रहा है. दरअसल, इस बीमारी का नाम मेलीओडोसिस है. डॉक्टरों की मानें तो इस बीमारी में सामान्य लक्षण खांसी-बुखार की तरह ही लगते हैं, जिससे लोग इसका इलाज नहीं करा रहे हैं. समय के साथ जब संक्रमण बढ़ने लगता है, तो इसके लक्षण टीबी की तरह दिखने लखते हैं. धीरे-धीरे यह बीमारी आसानी से अपनी चपेट में ले लेती है, फिर इसका इलाज नहीं करा पाते हैं, जिससे जान जाने का भी खतरा रहता है.

मिली जाकारी के मुताबिक, एम्स भोपाल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने पिछले छह वर्षों से मेलिओइडोसिस के मामले लगातार पहचाने हैं. अब तक 130 से अधिक रोगियों की पुष्टि हो चुकी है, जो राज्य के 20 से भी ज्यादा जिलों से हैं. इससे साफपता चलता है कि यह रोग अब मध्य प्रदेश में स्थानिक हो चुका है. करीब ढाई साल पहले शुरू हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक एम्स भोपाल ने 25 सरकारी और निजी संस्थानों के 50 से ज्यादा माइक्रोबायोलॉजिस्ट और चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया है. इसका सीधा असर देखने को मिला है.

6 संस्थानों में 14 नए केस

बता दें कि अब तक हुए प्रशिक्षकों के बाद 6 अलग अलग संस्थानों में 14 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें जीएमसी भोपाल, सागर मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, आईसीएमआर-बीएमएसआरसी, जेके अस्पताल भोपाल, मेदांता अस्पताल इंदौर और बंसल अस्पताल सागर शामिल हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, मेलिओइडोसिस बीमारी अब तक 20 जिलों में पहुंच चुकी है. भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ी में इसके मामले चिंताजनक बताए जा रहे हैं. इसको लेकर WHO ने भी चेतावनी दी है. वहीं मध्य प्रदेश की बात करें, तो पिछले 6 सालों में 20 जिलों से 130 मरीजों में इसके लक्षण पाए गए हैं.

किसान में पाए गए लक्षण

ऐसा ही एक भोपाल के रहने वाले किसान को कई महीनों से बार-बार बुखार, खांसी और सीने में दर्द जैसी शिकायतें हैं. गांव के आसपास इलाज करवाने के बाद भी हालत में कोई सुधार नहीं मिला है. मरीज के लक्षण देखकर डॉक्टरों को लगा कि यह टीबी की बीमारी है. हालांकि, इस बीमारी का महीनों तक इलाज भी चला, लेकिन कोई असर देखने को नहीं मिला है. इसके बाद फिर मरीज का भोपाल एम्स में इलाज किया गया. जहां पर माइक्रोबालयोलॉजी विभाग ने विशेष जांच कर, पाया कि यह टीबी नहीं है. बल्कि मेलिओइडोसिस है. इसके बाद से मरीज कई दिनों तक इलाज चला, तो कुछ हफ्तों बाद मरीज स्वस्थ्य हो गया.

क्या है मेलिओइडोसिस ?

1. यह एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है, जो अक्सर मिट्टी और गंदे पानी से फैलता है.

2. लक्षण साधारण बुखार, खांसी या फोड़े जैसे दिख सकते हैं, लेकिन यह शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकता है.

3. समय पर पहचान और सही इलाज मिलने पर मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है.

