मालिक हो गए हो क्या? सड़कों पर गड्ढे और धूल देख भड़के कांग्रेस विधायक अकील, मेट्रो इंजीनियर की लगाई क्लास

Mla Scolds Engineer-राजधानी भोपाल के पुराने शहर क्षेत्र में मेट्रो निर्माण के चलते धूल, गड्ढे और जान की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है. हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि शुक्रवार देर रात कांग्रेस विधायक आतिफ अकील का गुस्सा साइट पर फूट पड़ा. उन्होंने सिंधी कॉलोनी और डीआईजी बंगला इलाके में मेट्रो निर्माण कार्यों की लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताई और मौके पर मौजूद यूआरसी कंपनी के इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि पुराने भोपाल में धूल उड़ा रखी है. क्या यहां के मालिक हो गए हो, जहां-तहां सड़कें खोद दीं, तीन महीने से कह रहा हूं पर राहत नहीं मिल रही.

10 किमी में चल रहा काम

बता दें कि सुभाष नगर से करोंद चौराहे तक करीब 10 किलोमीटर की मेट्रो ऑरेंज लाइन का दूसरा फेज तेजीं से बनाया जा रहा है. कहीं पिलर निर्माण जारी है, तो कहीं अंडरग्राउंड स्टेशन का काम हो रहा है. इसके चलते कई जगहों पर सड़कें खोदकर बैरिकेडिंग की गई है. यह स्थिति न केवल धूल और असुविधा बढ़ा रही है, बल्कि रोजाना भारी ट्रैफिक जाम भी लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है. कई वाहन चालक गड्ढों में फंसकर हादसों का शिकार भी हो रहे हैं.

लोग गिर रहे हैं, हादसे बढ़ रहे हैं

विधायक आतिफ अकील ने इंजीनियर से कहा लोग गड्ढों में गिर रहे हैं, चैंबर इतना ऊंचा बना दिया कि दुर्घटनाएं हो रही हैं. बैरिकेड्स जहां भी लगाओ, पर जनता की मुश्किल कम करो. पहले लोगों से बातचीत करो, प्रोजेक्ट समझाओं, लेकिन कोई संवाद ही नहीं. उन्होंने इस दौरान मेट्रो अफसरों को मोबाइल पर भी स्थिति बताते हुए तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

गडकरी को पत्र लिखकर ब्रिज की मांग

अकील ने कहा कि पुराने शहर में मेट्रो के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट भी जरूरी है. इसलिए उन्होंने पहले ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर इस पूरे रूट पर डबल डेकर ब्रिज की मांग की थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य लंबे समय से धीमी गति से चल रहा है और धूल से स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें-'लेडी गैंगवार'! बाल खींचे, थप्पड़ मारे, देखती रह गई भीड़...महिलाओं के बीच मारपीट

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!