दिल्ली-मुंबई, लखनऊ-कानपुर और जयपुर से महंगा भोपाल मेट्रो का किराया, जानें किस सिटी में कितना करना पड़ता है खर्च

Bhopal Metro Fare: कल से मध्यप्रदेश की राजधानी भोपल में मेट्रो की शुरूआत हो जाएगी. सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मेट्रो का उद्धाटन करेंगे. जिसके बाद रविवार से मेट्रो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी. भोपल मेट्रो का किराया अन्य शहरों की तुलना में ज्यादा है. यात्रा की शुरुआत 20 रुपए से हो रही है.

 

Bhopal Metro Fare: राजधानी भोपाल 20 दिसंबर से मेट्रो सिटी बन जाएगी. शनिवार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री मोहन यादव मिलकर मेट्रो का उद्धाटन करेंगे. जिसके बाद आम जनता 21 दिसंबर से मेट्रो में सफर कर सकेगी. मेट्रो की शुरू होने से शहरवासियों के लिए सफर आसान होगा, लेकिन उन्हें मेट्रो का किराया थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा. 

जानकारी के मुताबिक भोपाल के लोगों को दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर समेत अन्य मेट्रो शहरों की तुलना में अधिक किराया देना पड़ेगा. भोपाल मेट्रो कॉर्पोरेशन ने मेट्रो किराया तीन जोनों में विभाजित किया है. इस में कुल 9 स्टेशन हैं, जिसमें पहले दो स्टेशनों का किराया 20 रुपए है. भोपाल मेट्रो में यात्रा की शुरुआत 20 रुपए से होगी और स्टेशन-दर-स्टेशन किराया धीरे-धीरे बढ़ता चला जाएगा. किराया 20 रुपए रुपए से शुरू होगा. फिर तीसरे से पांचवे स्टेशन तक 30 रुपए और छठवें से आठवें स्टेशन तक 40 रुपए तक बढ़ जाएगा. 

टेबल के जरिए जानें बड़े मेट्रो शहरों का किराया

शहर न्यूनतम किराया (₹) अधिकतम किराया (₹) दूरी
दिल्ली 11 रुपए 64 रुपए (32 से अधिक किमी) 0-2 किमी
मुंबई 10 रुपए 80 रुपए (42 से अधिक किमी) 0-3 किमी
लखनऊ 10 रुपए  60 रुपए (18 से अधिक स्टेशन) 0-3 किमी
जयपुर 10 रुपए 30 रुपए 0-3 किमी

 

70 रुपए तक बढ़ सकता है किराया

भोपाल में किराए की शुरुआत ही  20 रुपए से हो रही है, जबकि बाकी मेट्रो शहरों में 10, 11 और 15 रुपए से किराया शुरू होता है. यह तय किराया लगभाग 7.5 किलोमीटर की दूरी पर लागू होगा. भविष्य में जब मेट्रो का मार्ग एम्स से करोंद तक बढ़ेगा, तब इसका किराया 70 रुपए तक पहुंच सकता है. 

 17 मेट्रो राइड होंगी संचालित

भोपाल में सुभाष नगर से एम्स-साकेत नगर रूट पर कुल 17 मेट्रो राइड संचालित की जाएंगी. इसमें से 9 राइड सुभाष नगर से एम्स की दिशा में और 8 एम्स से सुभाष नगर की ओर जाएंगी. शुरुआत में केवल एक ही ट्रेन चलाने की योजन है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है. पहले फेज में भोपाल के लिए कुल 27 मेट्रो चलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें 8 मेट्रो डिपो तक पहुंच चुकी हैं. 

ये भी पढ़ें: अधूरे हाईवे पर टोल वसूली का संसद में उठा मुद्दा, दिग्विजय ने गडकरी से मांगा जवाब

 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

