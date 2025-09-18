भोपाल मेट्रो को मिलेगी ग्रीन रफ्तार, सोलर पैनल लगेगा, जानिए कब तक होगी शुरुआत
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2927081
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल मेट्रो को मिलेगी ग्रीन रफ्तार, सोलर पैनल लगेगा, जानिए कब तक होगी शुरुआत

Bhopal Metro: भोपाल मेट्रो को ग्रीन रफ्तार भी मिलने वाली है, क्योंकि यहां सोलर पैनल का इस्तेमाल भी किया जाएगा. भोपाल के सुभाष नगर डिपो पर यह सोलर पैनल लगाया जाएगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 18, 2025, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल मेट्रो को मिलेगा ग्रीन एनर्जी
भोपाल मेट्रो को मिलेगा ग्रीन एनर्जी

Bhopal Metro News: भोपाल के लोगों के का मेट्रो की सवारी का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि जल्द ही कमर्शियल रन शुरू होगा और उसके बाद मेट्रो की शुरुआत की जाएगी. क्योंकि राजधानी में मेट्रो का सपना अब तेजी से हकीकत बनने जा रहा है, अक्टूबर में भोपाल मेट्रो के कमर्शियल रन की शुरुआत के साथ ही सुभाष नगर डिपो का उपयोग भी तेजी से बढ़ने वाला है. इस अत्याधुनिक डिपो को न सिर्फ ट्रेनों की जांच, मरम्मत और धुलाई के लिए तैयार किया गया है, बल्कि इसे एक पर्यावरण-अनुकूल केंद्र बनाने की भी पूरी योजना है. माना जा रहा है कि अक्टूबर में कमर्शियल रन होने के बाद मेट्रो की शुरुआत होगी. 

भोपाल मेट्रो में सोलर पैनल 

भोपाल में सुभाष नगर डिपो की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे डिपो की ऊर्जा जरूरतों को पर्यावरणीय रूप से पूरा किया जा सके, इस कदम से मेट्रो संचालन को ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक बड़ा समर्थन मिलेगा. करीब 140 करोड़ रुपये की लागत से बना यह डिपो जुलाई 2023 में ही पूरा हो गया था और यह मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण के तहत सबसे पहले पूरी होने वाली प्रमुख संरचनाओं में से एक है. इसमें स्वचालित वॉशिंग प्लांट जो मेट्रो ट्रेनों की धुलाई के लिए आधुनिक तकनीक से लैस होगा. वहीं इंस्पेक्शन शेड से इसकी नियमित तकनीकी जांच होगी. रिपेयर वर्कशॉप के जरिए मरम्मत और मेंटेनेंस कार्यों का काम देखा जाएगा. रैम्प और ट्रैक से मुख्य लाइन से डिपो तक ट्रेनों की आवाजाही आसान बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP GK: मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में आते हैं 6 जिले, क्या आपको पता है यह जानकारी

सुभाष नगर डिपो 

सुभाष नगर डिपो भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन जो करोद से एम्स तक के लिए बनाई गई है. यह डिपो लाइन के एक छोर के पास स्थित है, जिससे ट्रेनों की आवागमन प्रक्रिया सुचारु रहेगी. साथ ही, डिपो को भविष्य की जरूरतों के अनुसार डिजाइन किया गया है, ताकि ट्रेनों की संख्या बढ़ने पर भी संचालन बाधित न हो.  मेट्रो प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत विकसित किया जा रहा है. सुभाष नगर डिपो इस दिशा में पहला बड़ा कदम है, जो पर्यावरण-संवेदनशील तकनीकों को अपनाकर देश के अन्य शहरों के लिए एक मिसाल बनेगा. 

इंदौर के बाद भोपाल एमपी का दूसरा शहर होगा, जहां मेट्रो की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में भोपाल के लोगों को जल्द ही भोपाल मेट्रो अब पटरी पर आने वाली है. जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. 

ये भी पढ़ेंः अब इंदौर से मुंबई जाना आसान! नई रेल लाइन से 18 गांवों की बदलेगी किस्मत

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

Bhopal Metrobhopal newsbhopal metro news

Trending news

mp news
इंदौर में 'लाल परी' की तस्करी, चारे की आड़ में छिपाई गई लाखों की शराब; ऐसे खुली पोल
sandeep jaiswal
संपत्ति ₹10,76,62,214, LLB की डिग्री, वाइफ LIC एजेंट... BJP MLA का ऐसा है साम्राज्य
mp news
मध्य प्रदेश में रहस्यमयी बीमारी की एंट्री! साइबर ठगी पर ऐसे लगेगी लगाम
mp health news
बार-बार खांसी-बुखार कर रहा परेशान? तो हो सकते हैं टीबी से खतरनाक बीमारी के शिकार
Sakti News
आखिर कैसे रिटायर्ड आर्मीमैन के खाते से उड़ाए गए 8 लाख? पुलिस ने बरामद किया सामान
anuppur news
बिजुरी रेलवे स्टेशन पर 'पूर्वजों' का आतंक! घायल लोको पायलट ने बताई खौफनाक दास्तां
gwalior rape case
खौफ के साए में कैद मासूमियत! दो युवकों ने रची दरिंदगी की ऐसी साजिश, सुनते ही...
bhopal gas tragedy case
भोपाल गैस त्रासदी केस पर एमपी हाई कोर्ट सख्त! क्रिमनल केसों का समाधान के दिए निर्देश
chhattisgarh news
70 आदिवासियों की 'घर वापसी', BJP विधायक ने पैर धोकर किया स्वागत, धर्मांतरण पर बोलीं
mp news
क्या खत्म हो जाएगी रावण दहन की परंपरा? विरोध में लगाए गए पोस्टर, प्रतिबंध की मांग
;