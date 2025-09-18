भोपाल मेट्रो को मिलेगी ग्रीन रफ्तार, सोलर पैनल लगेगा, जानिए कब तक होगी शुरुआत

Bhopal Metro News: भोपाल के लोगों के का मेट्रो की सवारी का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि जल्द ही कमर्शियल रन शुरू होगा और उसके बाद मेट्रो की शुरुआत की जाएगी. क्योंकि राजधानी में मेट्रो का सपना अब तेजी से हकीकत बनने जा रहा है, अक्टूबर में भोपाल मेट्रो के कमर्शियल रन की शुरुआत के साथ ही सुभाष नगर डिपो का उपयोग भी तेजी से बढ़ने वाला है. इस अत्याधुनिक डिपो को न सिर्फ ट्रेनों की जांच, मरम्मत और धुलाई के लिए तैयार किया गया है, बल्कि इसे एक पर्यावरण-अनुकूल केंद्र बनाने की भी पूरी योजना है. माना जा रहा है कि अक्टूबर में कमर्शियल रन होने के बाद मेट्रो की शुरुआत होगी.

भोपाल मेट्रो में सोलर पैनल

भोपाल में सुभाष नगर डिपो की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे डिपो की ऊर्जा जरूरतों को पर्यावरणीय रूप से पूरा किया जा सके, इस कदम से मेट्रो संचालन को ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक बड़ा समर्थन मिलेगा. करीब 140 करोड़ रुपये की लागत से बना यह डिपो जुलाई 2023 में ही पूरा हो गया था और यह मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण के तहत सबसे पहले पूरी होने वाली प्रमुख संरचनाओं में से एक है. इसमें स्वचालित वॉशिंग प्लांट जो मेट्रो ट्रेनों की धुलाई के लिए आधुनिक तकनीक से लैस होगा. वहीं इंस्पेक्शन शेड से इसकी नियमित तकनीकी जांच होगी. रिपेयर वर्कशॉप के जरिए मरम्मत और मेंटेनेंस कार्यों का काम देखा जाएगा. रैम्प और ट्रैक से मुख्य लाइन से डिपो तक ट्रेनों की आवाजाही आसान बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा.

सुभाष नगर डिपो

सुभाष नगर डिपो भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन जो करोद से एम्स तक के लिए बनाई गई है. यह डिपो लाइन के एक छोर के पास स्थित है, जिससे ट्रेनों की आवागमन प्रक्रिया सुचारु रहेगी. साथ ही, डिपो को भविष्य की जरूरतों के अनुसार डिजाइन किया गया है, ताकि ट्रेनों की संख्या बढ़ने पर भी संचालन बाधित न हो. मेट्रो प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत विकसित किया जा रहा है. सुभाष नगर डिपो इस दिशा में पहला बड़ा कदम है, जो पर्यावरण-संवेदनशील तकनीकों को अपनाकर देश के अन्य शहरों के लिए एक मिसाल बनेगा.

इंदौर के बाद भोपाल एमपी का दूसरा शहर होगा, जहां मेट्रो की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में भोपाल के लोगों को जल्द ही भोपाल मेट्रो अब पटरी पर आने वाली है. जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.

