भोपाल मेट्रों से तुर्की की कंपनी आउट, करोड़ों का टेंडर होगा निरस्त, कैसे गिरा विकेट ?
भोपाल मेट्रों से तुर्की की कंपनी आउट, करोड़ों का टेंडर होगा निरस्त, कैसे गिरा विकेट ?

Bhopal Metro: भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट से तुर्की की कंपनी की विकेट गिर गया है. बताया जा रहा है कि कंपनी से काम वापस ले लिया गया है और करोड़ों रुपए का टेंडर भी जल्द निरस्त कर दिया जाएगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 14, 2025, 08:21 AM IST
भोपाल मेट्रो से हटी तुर्की की कंपनी
भोपाल मेट्रो से हटी तुर्की की कंपनी

MP News: भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट में तुर्की की एक कंपनी भी काम कर रही थी. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही कंपनी का विरोध शुरू हो गया था. जिसके बाद अब बड़ा एक्शन हुआ है. भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट से तुर्की की कंपनी का काम वापस ले लिया है. बताया जा रहा है कि तुर्की की कंपनी से 45 गेट बुलाए गए थे, जिन्हें इंस्टॉल करने से मेट्रो कॉर्पोरेशन ने इंकार कर दिया है. वहीं 186 रोड़ रुपए का टेंडर भी निरस्त करने की तैयारी शुरू हो गई है. दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था और पाक को ड्रोन सप्लाई किए थे. जिसके बाद भोपाल-इंदौर मेट्रो में काम कर रही तुर्की की कंपनी का विरोध शुरू हो गया था. 

186 करोड़ का काम होगा वापस 

बताया जा रहा है कि तुर्की की कंपनी को 186 करोड़ का काम भोपाल मेट्रो के तहत मिला था, जिसे अब निरस्त किया जा रहा है, इसके तहत भोपाल में 199 और इंदौर की मेट्रों में 227 गेट तुर्की की कंपनी को लगाने थे, लेकिन विवाद के बाद फिलहाल यह काम निरस्त किया जा रहा है. हालांकि बताया जा रहा है कि अक्टूबर तक भोपाल मेट्रो की शुरुआत करनी है, लेकिन अगर तब तक नई कंपनी नहीं आती है तो फिर  मैनुअल टिकटिंग शुरू करने की प्रोसेस शुरू होगी, क्योंकि केंद्र सरकार से भी तुर्की की कंपनी का ठेका निरस्त करने के आदेश मिल चुके हैं. वहीं भोपाल में कंपनी ने 45 गेट मंगवा लिए थे, लेकिन अब इन्हें इंस्टॉल करने से मना कर दिया और यह गेट वापस होंगे. 

दरअसल, सबसे पहले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तुर्की की कंपनी को ठेका दिए जाने पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद यह मुद्दा तेजी से प्रदेश में उठा था. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी विधानसभा में तुर्की की कंपनी को गेट दिए जाने का मुद्दा उठाया था. दोनों नेताओं ने यह मांग की थी कि जिस कंपनी का नाम सामने आया वह तुर्की की है इसलिए उसे इतना बड़ा ठेका क्यों दिया जा रहा है, जिसके बाद यह मुद्दा तूल पकड़ रहा था. लेकिन अब इसे निरस्त कर दिया गया है. 

इंदौर में मैनुअल काम शुरू 

वहीं तुर्की की कंपनी को मेट्रो प्रोजेक्ट से बाहर करने के बाद इंदौर मेट्रो में मैनुअल तरीके से चेकिंग का काम शुरू हो गया है. मैनुअल तरीके से चेक करने के बाद मेट्रो के प्लेटफॉर्म एरिया एंट्री दी जाती है. यानि अब अगर किसी को टिकट लेना पड़ता है तो वह टिकट एंट्री गेट पर दिखा देता है, जिसके बाद उसे मैनुअल तरीके से चेक किया जाता है और आगे भेजा जाता है. 

