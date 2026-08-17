अब हर 15 मिनट में मिलेगी भोपाल मेट्रो, यात्रियों को नहीं करना होगा लंबा इंतजार, नई टाइमिंग लागू

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भोपाल मेट्रो से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. मेट्रो की सर्विस के समय में बड़े बदलाव किए गए हैं. नए शेड्यूल के तहत आज से भोपाल मेट्रो हर 15 मिनट के अंतराल पर चलेगी. खास बात यह है कि यह व्यवस्था सप्ताह के सभी दिनों में लागू रहेगी. इससे यात्रियों को मेट्रो के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वे आसानी से यात्रा कर सकेंगे.खासतौर पर रोजाना मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह बदलाव काफी राहत देने वाला माना जा रहा है.
अब हर 15 मिनट में मिलेगी भोपाल मेट्रो
स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को अब अगली मेट्रो के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. हर 15 मिनट में मेट्रो मिलने से यात्रियों का सफर और आसान हो जाएगा. खास बात यह है कि अब पीक और नॉन-पीक घंटों के बीच समय का कोई अंतर नहीं होगा. नया शेड्यूल लागू होने से भोपाल मेट्रो की फ़्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. हफ्ते के सातों दिन 15 मिनट के अंतराल पर सेवा उपलब्ध रहेगी. इससे काम, कॉलेज और दूसरे जरूरी कामों के लिए सफर करने वाले यात्रियों का समय बचेगा.
नई टाइमिंग लागू
जानकारी के अनुसार सोमवार से शनिवार तक पहली ट्रेन सुभाष नगर से सुबह 11:30 बजे और एम्स (AIIMS) से दोपहर 12:00 बजे चलेगी. आखिरी ट्रेन सुभाष नगर से शाम 7:00 बजे और एम्स से शाम 7:30 बजे चलेगी. दोनों दिशाओं में कुल 62 ट्रिप होंगी. रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों के दिन सेवा एक घंटे ज्यादा चलेगी. इन दिनों आखिरी ट्रेन सुभाष नगर से रात 8:00 बजे और एम्स से रात 8:30 बजे चलेगी. इस दौरान भी ट्रेनों के बीच 15 मिनट का अंतर रहेगा.
भोपाल के शिवालयों में भक्तों की भीड़
इस बीच, भोपाल में आज सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के खास संयोग पर श्रद्धा का माहौल है. 17 अगस्त का दिन भगवान शिव के साथ-साथ नाग देवता की पूजा के लिए भी खास महत्व रखता है. सुबह से ही शहर भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और पूजा-अर्चना कर रहे हैं, साथ ही पारंपरिक रीति-रिवाजों से नाग देवता की भी पूजा की जा रही है. मंदिरों में हर-हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं. इस मौके के लिए ब्रह्म मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त को भी शुभ माना जाता है. सावन के सोमवार और नाग पंचमी के एक साथ होने से इस त्योहार का महत्व और भी बढ़ गया है.
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