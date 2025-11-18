Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3008323
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

यात्रियों के लिए गुड न्यूज! जल्द शुरू होगा भोपाल मेट्रो का सफर... सिर्फ स्टेशन का थोड़ा काम बाकी

Bhopal News: भोपाल मेट्रो के कमर्शियल संचालन को लेकर बड़ी उम्मीद जगी है. कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) की निरीक्षण रिपोर्ट इसी हफ्ते संभावित है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 18, 2025, 09:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यात्रियों के लिए गुड न्यूज! जल्द शुरू होगा भोपाल मेट्रो का सफर... सिर्फ स्टेशन का थोड़ा काम बाकी

Bhopal Metro Projects: राजधानी भोपाल में जल्दी ही मेट्रो शुरू हो जाएगी.मेट्रो के कमर्शियल रन को लेकर बड़ी उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि CMRRS की निरीक्षण रिपोर्ट इसी हफ्ते आने की संभावना है. रिपोर्ट को दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही मेट्रो का कमर्शियल संचालन शुरू हो जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद यात्री जल्द ही मेट्रो में सफर कर सकेंगे. CMRRS टीम ने पिछले तीन दिनों में डिपो से लेकर ट्रैक तक सभी सुविधाओं और सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया है. अधिकारियों का दावा है कि कमर्शियल रन के लिए लगभग सभी आवश्यक कार्य पूरे हो चुके हैं और सिर्फ स्टेशन स्तर पर थोड़ा-बहुत फिनिशिंग काम शेष है.

यह भी पढ़ें: जल्द दौड़ेगी भोपाल में मेट्रो! लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति; जानिए कब पीएम दिखाएंगे हरी झंडी?

 

Add Zee News as a Preferred Source

जल्द शुरू होगा भोपाल मेट्रो का सफर
दरअसल, भोपाल मेट्रो के कमर्शियल संचालन में एक बड़ी बाधा जल्द ही दूर होने वाली है, क्योंकि क्योंकि कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) की निरीक्षण रिपोर्ट इसी हफ्ते जारी होने की उम्मीद है. इस रिपोर्ट के मिलने और नई दिल्ली से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद मेट्रो आम यात्रियों के लिए चालू हो जाएगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भोपाल मेट्रो का लोकार्पण
बताया जा रहा है कि सीएमआरएस की टीम ने पिछले तीन दिनों में मेट्रो डिपो समेत पूरे ट्रैक का गहन निरीक्षण किया है और सुरक्षा मानकों व तकनीकी तैयारियों की जांच की है. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि व्यावसायिक संचालन के लिए सभी आवश्यक कार्य और सुरक्षा उपाय पूरे कर लिए गए हैं. हालांकि कुछ स्टेशनों पर निर्माण कार्य अभी बाकी है. खबर यह भी है कि भोपाल मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसके बाद यात्री इसकी सेवाओं का आनंद ले सकेंगे.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

bhind news
घोर लापरवाही! अस्पताल के गेट पर ही महिला ने दिया बच्चे को जन्म; देर से पहुंची नर्स
mp news
MP में सर्दी का कहर! इन 2 जिलों में स्कूलों का समय बदला, जानें कब से शुरू होंगी
khandwa news
ओंकारेश्वर में ममलेश्वर लोक बनाने का कड़ा विरोध, दुकानें बंद कर सड़कों पर उतरे लोग
maihar temple
मैहर माता मंदिर से 2 किलो चांदी-सोना लापता! पुजारी बोले जमा किया था, जानिए पूरा सच
Chhindwara News
बड़कुही की बंद कोयला खदान में बड़ा हादसा, अवैध उत्खनन के दौरान गिरा मलबा, 4 घायल
gwalior news
आप भी गोलगप्पे खाने के हैं शौकीन? तो हो जाएं सावधान; पानीपूरी में निकल रहे कीड़े
Morena news
छैरा की काली सुबह का हिसाब पूरा! 5 साल बाद 24 मौतों के सौदागरों को 10 साल की सजा
satna news
इश्क का खौफनाक अंजाम! शादीशुदा महिला से प्यार, गई दोनों की जान
mp marriage news
सिविल सेट… हेल्थ फिट! एमपी में लड़की वालों की पहली पसंद बने कर्ज-मुक्त दूल्हा
Sir
SIR पर क्या है कांग्रेस का प्लान? MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया खुलासा