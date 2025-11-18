यात्रियों के लिए गुड न्यूज! जल्द शुरू होगा भोपाल मेट्रो का सफर... सिर्फ स्टेशन का थोड़ा काम बाकी

Bhopal Metro Projects: राजधानी भोपाल में जल्दी ही मेट्रो शुरू हो जाएगी.मेट्रो के कमर्शियल रन को लेकर बड़ी उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि CMRRS की निरीक्षण रिपोर्ट इसी हफ्ते आने की संभावना है. रिपोर्ट को दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही मेट्रो का कमर्शियल संचालन शुरू हो जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद यात्री जल्द ही मेट्रो में सफर कर सकेंगे. CMRRS टीम ने पिछले तीन दिनों में डिपो से लेकर ट्रैक तक सभी सुविधाओं और सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया है. अधिकारियों का दावा है कि कमर्शियल रन के लिए लगभग सभी आवश्यक कार्य पूरे हो चुके हैं और सिर्फ स्टेशन स्तर पर थोड़ा-बहुत फिनिशिंग काम शेष है.

जल्द शुरू होगा भोपाल मेट्रो का सफर

दरअसल, भोपाल मेट्रो के कमर्शियल संचालन में एक बड़ी बाधा जल्द ही दूर होने वाली है, क्योंकि क्योंकि कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) की निरीक्षण रिपोर्ट इसी हफ्ते जारी होने की उम्मीद है. इस रिपोर्ट के मिलने और नई दिल्ली से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद मेट्रो आम यात्रियों के लिए चालू हो जाएगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भोपाल मेट्रो का लोकार्पण

बताया जा रहा है कि सीएमआरएस की टीम ने पिछले तीन दिनों में मेट्रो डिपो समेत पूरे ट्रैक का गहन निरीक्षण किया है और सुरक्षा मानकों व तकनीकी तैयारियों की जांच की है. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि व्यावसायिक संचालन के लिए सभी आवश्यक कार्य और सुरक्षा उपाय पूरे कर लिए गए हैं. हालांकि कुछ स्टेशनों पर निर्माण कार्य अभी बाकी है. खबर यह भी है कि भोपाल मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसके बाद यात्री इसकी सेवाओं का आनंद ले सकेंगे.

