भोपाल मेट्रो का 'सिग्नल' ग्रीन, प्रायोरिटी कॉरिडोर पर सिग्नलिंग सिस्टम का काम शुरू, अब दिल्ली की तर्ज पर पटरियों पर दौड़ेंगी ट्रेनें

Bhopal Metro Signalling Project-मध्यप्रदेश के राजधानी भोपाल में मेट्रो संचालन की कछुआचाल को तेजी करने की दिशा में तेजी से काम चलाया जा रहा है. इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. सुभाष नगर से एम्स के बीच प्रायोरिटी कॉरिडोर पर अब सिग्नलिंग सिस्टम का काम शुरू हो गया है. 30 किमी के लिए करीब 800 करोड़ रुपए का यह टेंडर है, जिसका पहला चरण शुरू हुआ है. भोपाल मेट्रो में सिग्नलिंग सिस्टन नहीं होने के चलते प्रबंधन को एक ही ट्रैक पर ट्रेन चलानी पड़ रही है. एक ही ट्रैक पर ट्रेन चलनी की वजह से यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है.

एक ही ट्रेन पर चल रही ट्रेनें

अभी सुभाष नगर से एम्स के बीच डाउन ट्रैक पर ही ट्रेन दोनों तरफ चलाई जा रही है. जो ट्रेन जा रही है, वह उसी ट्रैक पर ही वापस लौट रही है. ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि अप ट्रैक पूरी तरह से संचालन के लिए तैयार नहीं है. ऐसे में एक ही ट्रैक पर ट्रेनों के संचालन किया जा रहा है, जिससे आवाजाही सीमित हो रही है. इतना ही नहीं इस वजह से हर राउंड के बीच ज्यादा समय लगता है. इसी वजह से मेट्रो फिलहाल लो-फ्रीक्वेंसी मोड में चल रही है.

सिग्नलिंग सिस्टम क्यों है जरूरी?

सिग्नलिंग सिस्टम को मेट्रो नेटवर्क का अहम हिस्सा माना जाता है. यही सिस्टम तय करता है कि ट्रेन कितनी दूरी पर चलेगी. ट्रेन की अधिकतम और न्यूनतम गति नियंत्रित करता है. ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनों के बीच सुरक्षित गैप बना ए रखता है. वहीं ऑटोमेटेड ऑपरेशन के साथ इमरजेंसी कंट्रोल भी संभालता है. सिग्नलिंग सिस्टम के बिना मल्टी-ट्रैक ऑपरेशन संभव नहीं है, जिसके चलते पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो पाता है.

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दिल्ली मेट्रो जैसी तकनीक लगेगी

भोपाल मेट्रो में दिल्ली मेट्रो में इस्तेमाल हो रही आधुनिक सिग्नलिंग तकनीक लागू की जा रही है. इस तकनीक के लागू होने के बाद ट्रेन दोनों ट्रैक पर दौड़ सकेगी. सिग्नलिंग का काम पूरे होने के बाद मेट्रो प्रबंधन एक बार फिर कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी को निरीक्षण के लिए बुलाएगा. टेस्टिंग और सेफ्टी क्लियरेंस मिलने के बाद ही अप ट्रैक पर भी नियमित संचालन शुरू किया जाएगा.

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