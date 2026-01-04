उद्घाटन के 14 दिन बाद ही बदला भोपाल मेट्रो का शेड्यूल, जानिए पहली‑आखिरी ट्रेन का समय

Bhopal Metro News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को मैट्रो की सौगात मिली. 20 दिसंबर को सीएम मोहन यादव और केंद्रिय केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया था. उद्घाटन के महज 14 दिनों के अंदर ही भोपाल मेट्रो कॉर्पोरेशन द्वारा मेट्रो के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है.

मेट्रो का बदला टाइम टेबल

मेट्रो के उद्घाटन के पहले दूसरे दिन भारी संख्या में शहरवासियों ने यात्रा का लुत्फ उठाया था. पहले दिन 6 हजार से भी ज्यादा लोगों ने यात्रा किया था. हालांकि तीसरे दिन यात्री की संख्या में भारी कमी देखी गई जिसकी वजह से अब भोपाल मेट्रो का टाइम टेबल बदल गया है. यात्रियों में कमी देखते हुए मेट्रो की सेवाएं तय समय पर ही संचालित की जाएंगी.

घटी ट्रिप की संख्या

भोपाल मेट्रो के ट्रिप की संख्या में कटौती की गई है. पहले 17 ट्रिप चलाई जा रही थीं, जिसे अब घटाकर 13 कर दिया गया है. एम्स से सुभाषनगर के बीच 7 और सुभाषनगर से एम्स के बीच 6 ट्रिप ही संचालित की जाएंगी. वहीं ट्रेनों के बीच की टाइमिंग 75 मिनट ही रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यात्रियों ने बताई वजह

वहीं मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों ने इसके पीछे का मुख्य कारण बताया कि मेट्रो स्टेशन पर सुविधाओं का अभाव है. जो हमें सुविधाओं चाहिए वो हमें मिल नहीं रही हैं. ट्रेनों के बीच का अंतराल 75 मिनट है. इतने में यात्री कहां से कहां पहुंच जाएगा. साथ ही कनेक्टिविटी में भी सुधार होना चाहिए. वहीं मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा और भविष्य में मेट्रो की ट्रिप की संख्या बढ़ाएगी जाएगी और सेवाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.