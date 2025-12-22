भोपाल मेट्रो के सफर में ना करें लापरवाही, CCTV हर यात्री पर रहेगी नजर, जानिए यात्रा के नियम

Bhopal News: भोपाल मेट्रों में आम लोगों का सफर शुरू हो गया है. वहीं यात्रियों के लिए भोपाल मेट्रो में सफर के नियम भी जारी हो गए हैं, जिनको तोड़ने पर जुर्माना लगाया जाएगा. भोपाल मेट्रो में सफर के लिए यात्रियों को कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं, जिनको फॉलो करते हुए ही आप मेट्रो में यात्रा कर सकते हैं. कोई भी यात्री सफर के दौरान लाइटर, माचिस जैसे ज्वलनशील चीजें नहीं ले जा सकता है. यात्रा के दौरान आपके पास 25 किलो से वजनी सामान नहीं होना चाहिए. ऐसे कुछ नियम भोपाल मेट्रो में सफर के लिए बनाए गए हैं.

भोपाल मेट्रो में नहीं जा सकेंगे यह चीजें

सफर के दौरान अपने साथ केवल 2 बोतल शराब ही रख सकते हैं, लेकिन उसका भी सीलबंद होना जरूरी रहेगा. इसी तरह से गुटखा, तंबाकू, सूखा नाश्ता, बीड़ी-सिगरेट, पेट्रोल-डीजल, किसी भी तरह का हथियार आप मेट्रो में नहीं ले सकते हैं. जबकि रेडियो संचार उपकरण, कैमरा, सैटेलाइट फोन, पोर्टेबल और ड्रोन भी भोपाल मेट्रो में ले जाना मना है. शराब पीकर सफर नहीं कर सकते हैं, जबकि मानसिक रूप से परेशान और असंयमी व्यक्ति भी मेट्रो में सफर के लिए मना किया गया है. इन सभी नियमों को लेकर हर स्टेशन पर जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः घने कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार: एमपी में कई ट्रेनें लेट, देखें पूरी लिस्ट

सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर

भोपाल मेट्रो में सीसीटीवी से हर यात्री पर नजर रखी जाएगी. फिलहाल सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो शुरू हुई है, जिसके बीच में कुल 8 मेट्रो स्टेशन हैं, जिनमें सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल, एमपी नगर, रानी कमलापति, डीआरएम ऑफिस, अलकापुरी के साथ एम्स में भी मेट्रो बनी है, यहां सभी स्टेशनों पर हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, इसके अलावा मेट्रो ट्रेन में भी सीसीटीवी है, जो सर्विलांस पर रहेंगे, यानि आपकी हर एक हरकत कैमरे में कैद होगी. वहीं भोपाल मेट्रो में सिक्योरिटी कंपनी के ढाई सौ से ज्यादा गार्डों की भी तैनाती की गई है, हालांकि गार्डों के गलत व्यवहार की शिकायत दूसरे ही दिन मेट्रो के अधिकारियों तक पहुंची है. ऐसे में इन सभी बातों पर मेट्रो में नजर रखी जाएगी.

थूंकने पर जुर्माना

भोपाल मेट्रो में सफर के दौरान लापरवाही नहीं बरतनी है, अगर किसी ने थूंका, फर्श पर बैठा या शराब पीना शुरू किया तो उसके खिलाफ 200 रुपए का जुर्माना लगेगा, जबकि तुरंत ही उसे उतार कर स्टेशन परिसर से बाहर कर दिया जाएगा. ट्रैक पर चलने पर 6 महीने की सजा और 500 का जुर्माना लगेगा. अधिकारियों से बेवजह लड़ने पर 1 साल की सजा और 1000 का कारावास होगा. आपत्तिजनक सामग्री ले जाने पर 200 रुपए का जुर्माना होगा. मेट्रो में सफर के दौरान किसी तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं. बिना टिकट के यात्रा पर अधिकतम किराया और 50 रूपए एक्सट्रा लगेगा. बेवजह इमरजेंसी बटन दबाने पर भी 10000 रुपए का जुर्माना लगेगा. इसी तरह के करीब 200 से ज्यादा नियम भोपाल मेट्रो के लिए बनाए गए हैं.

ये भी पढे़ंः यात्रीगण कृपया ध्यान दें:इंदौर से दिल्ली का सफर महंगा, जानिए कितना बढ़ेगा रेल किराया

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!