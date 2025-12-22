Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3049230
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल मेट्रो के सफर में ना करें लापरवाही, CCTV हर यात्री पर रहेगी नजर, जानिए यात्रा के नियम

Bhopal Metro Travel Rules: भोपाल मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है, यात्रियों ने सफर भी शुरू कर दिया है. लेकिन भोपाल मेट्रों में यात्रा के नियम भी सामने आ गए हैं, जिनको तोड़ना आपको भारी पड़ सकता है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 22, 2025, 07:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल मेट्रो में सफर के नियम जारी
भोपाल मेट्रो में सफर के नियम जारी

Bhopal News: भोपाल मेट्रों में आम लोगों का सफर शुरू हो गया है. वहीं यात्रियों के लिए भोपाल मेट्रो में सफर के नियम भी जारी हो गए हैं, जिनको तोड़ने पर जुर्माना लगाया जाएगा. भोपाल मेट्रो में सफर के लिए यात्रियों को कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं, जिनको फॉलो करते हुए ही आप मेट्रो में यात्रा कर सकते हैं. कोई भी यात्री सफर के दौरान लाइटर, माचिस जैसे ज्वलनशील चीजें नहीं ले जा सकता है. यात्रा के दौरान आपके पास 25 किलो से वजनी सामान नहीं होना चाहिए. ऐसे कुछ नियम भोपाल मेट्रो में सफर के लिए बनाए गए हैं. 

भोपाल मेट्रो में नहीं जा सकेंगे यह चीजें 

सफर के दौरान अपने साथ केवल 2 बोतल शराब ही रख सकते हैं, लेकिन उसका भी सीलबंद होना जरूरी रहेगा. इसी तरह से गुटखा, तंबाकू, सूखा नाश्ता, बीड़ी-सिगरेट, पेट्रोल-डीजल, किसी भी तरह का हथियार आप मेट्रो में नहीं ले सकते हैं. जबकि रेडियो संचार उपकरण, कैमरा, सैटेलाइट फोन, पोर्टेबल और ड्रोन भी भोपाल मेट्रो में ले जाना मना है. शराब पीकर सफर नहीं कर सकते हैं, जबकि मानसिक रूप से परेशान और असंयमी व्यक्ति भी मेट्रो में सफर के लिए मना किया गया है. इन सभी नियमों को लेकर हर स्टेशन पर जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः घने कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार: एमपी में कई ट्रेनें लेट, देखें पूरी लिस्ट

सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर 

भोपाल मेट्रो में सीसीटीवी से हर यात्री पर नजर रखी जाएगी. फिलहाल सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो शुरू हुई है, जिसके बीच में कुल 8 मेट्रो स्टेशन हैं, जिनमें सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल, एमपी नगर, रानी कमलापति, डीआरएम ऑफिस, अलकापुरी के साथ एम्स में भी मेट्रो बनी है, यहां सभी स्टेशनों पर हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, इसके अलावा मेट्रो ट्रेन में भी सीसीटीवी है, जो सर्विलांस पर रहेंगे, यानि आपकी हर एक हरकत कैमरे में कैद होगी. वहीं भोपाल मेट्रो में सिक्योरिटी कंपनी के ढाई सौ से ज्यादा गार्डों की भी तैनाती की गई है, हालांकि गार्डों के गलत व्यवहार की शिकायत दूसरे ही दिन मेट्रो के अधिकारियों तक पहुंची है. ऐसे में इन सभी बातों पर मेट्रो में नजर रखी जाएगी. 

थूंकने पर जुर्माना 

भोपाल मेट्रो में सफर के दौरान लापरवाही नहीं बरतनी है, अगर किसी ने थूंका, फर्श पर बैठा या शराब पीना शुरू किया तो उसके खिलाफ 200 रुपए का जुर्माना लगेगा, जबकि तुरंत ही उसे उतार कर स्टेशन परिसर से बाहर कर दिया जाएगा. ट्रैक पर चलने पर 6 महीने की सजा और 500 का जुर्माना लगेगा. अधिकारियों से बेवजह लड़ने पर 1 साल की सजा और 1000 का कारावास होगा. आपत्तिजनक सामग्री ले जाने पर 200 रुपए का जुर्माना होगा. मेट्रो में सफर के दौरान किसी तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं. बिना टिकट के यात्रा पर अधिकतम किराया और 50 रूपए एक्सट्रा लगेगा. बेवजह इमरजेंसी बटन दबाने पर भी 10000 रुपए का जुर्माना लगेगा. इसी तरह के करीब 200 से ज्यादा नियम भोपाल मेट्रो के लिए बनाए गए हैं. 

ये भी पढे़ंः यात्रीगण कृपया ध्यान दें:इंदौर से दिल्ली का सफर महंगा, जानिए कितना बढ़ेगा रेल किराया

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhopal Metrobhopal metro travel rulesbhopal metro passengers rules

Trending news

satna news
जनता के पैसों से खिलवाड़! पैर रखते ही उखड़ी सड़क, भड़कीं राज्यमंत्री...
Kuno National Park
कूनो नेशनल पार्क में फिर आएंगे अफ्रीकी चीते, नए साल में तीसरी खेप लाने की तैयारियां
sheopur news
सगे भाई ने ही रची थी भाई के हत्या की साजिश, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा
orchha news
पीली साड़ी में दुल्हन..सेहरे से सजा दूल्हा, इस फ्रांसीसी जोड़े ने ओरछा में रचाई शादी
Jashpur Police
‘साहब, मैं जिंदा हूं…’ जब थाने पहुंचा मृतक, तो पुलिस के पैरों तले खिसक गई जमीन
mp teachers protest
एमपी में ई-अटेंडेंस के विरोध में सड़क पर उतरे शिक्षक, दिल्ली तक कूच की दी चेतावनी
MP electricity tariff hike
एमपी में बिजली चोरी पर लगेगा ब्रेक! सरकार ने बनाया प्लान, टैरिफ बढ़ाने पर दी सफाई
Kheoni Wildlife Sanctuary
25 साल बाद खिवनी में दिखा सबसे खतरनाक कुत्ता, बाघिन के साथ शावकों के भी मिले संकेत
Indore international airport
नए साल में इंदौर से शुरू होगी बैंकॉक की फ्लाइट! जानिए कितना होगा किराया
mp sallary news
अब एमपी में हर महीने की 1 तारीख को मिलेगी सैलरी! सरकार ने बनाया मास्टर प्लान