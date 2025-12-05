भोपाल मेट्रो में इतने दिन फ्री सफर कर सकेंगे लोग, फिर लगेगा किराया, खत्म होने वाला है इंतजार

Bhopal Metro Fare Model: भोपाल में जल्द ही मेट्रो शुरू होने वाली है, ऐसे में यहां तैयारियां शुरू हो गई है. भोपाल मेट्रो के किराए में भी इंदौर मेट्रो का मॉडल अपनाया जाएगा, जहां पहले 7 दिनों तक मेट्रो में किसी तरह का किराया नहीं लिया जाएगा. इसके बाद किराया लिया जाएगा, लेकिन शुरुआती महीनों में टिकट में छूट दी जाएगी, ताकि मेट्रो के प्रति लोगों की दिलचस्प बढ़े. बताया जा रहा है कि दिसंबर में ही पहला कमर्शियल रन होगा जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, भोपाल मेट्रो को CMRS की हरी झंडी मिल चुकी है.

भोपाल में 7 दिन नहीं लगेगा किराया

भोपाल मेट्रो में पहले 7 दिन किराया नहीं लगेगा, इसके लिए पूरा मंथन हो चुका है. भोपाल मेट्रो फेयर कलेक्शन कमेटी भी गठित की जा चुकी है और एमपी नगर मेट्रो स्टेशन पर अनौपचारिक किराया सूची तक लगा दी गई है, हालांकि मेट्रो कॉरपोरेशन ने इसे आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया है. भोपाल मेट्रो किराया इंदौर मेट्रो मॉडल पर आधारित होगा, पहले 7 दिन यात्रियों को फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी. इसके बाद पहले 3 महीने तक टिकट पर क्रमशः 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. छूट अवधि समाप्त होने पर न्यूनतम किराया 20 रुपए और अधिकतम 80 रुपए प्रस्तावित है, 80 रुपए का अधिकतम किराया पूरे 16 किमी लंबे ऑरेंज लाइन कॉरिडोर के पूरा होने पर लागू होगा.

6 किलोमीटर चलेगी मेट्रो

भोपाल मेट्रो पहले 6 किलोमीटर तक चलेगी. पहले चरण में सुभाष नगर से AIIMS तक चलेगी. पहला फेज सुभाष नगर से AIIMS तक लगभग 6–6.2 किलोमीटर का प्रायोरिटी कॉरिडोर रहेगा, जहां दिसंबर से मेट्रो चलेगी. वहीं दूसरे फेज में सुभाष नगर से करोंद तक शेष रूट जिसका काम अगले 2–3 सालों में पूरा होने का अनुमान है. ट्रायल रन के दौरान मेट्रो कोचों को ट्रैक पर न्यूनतम 30 किलोमीटर-घंटा और अधिकतम 80 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलाया जा रहा है. बीच-बीच में 100–120 किलोमीटर घंटा तक की स्पीड पर भी ट्रायल किए जा रहे हैं.

भोपाल मेट्रो में शुरुआत में ट्रेन जैसा मैन्युअल टिकट सिस्टम रहेगा, इसका कारण यह है कि ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लगाने वाली तुर्किए की कंपनी 'असिस गार्ड' का टेंडर विवादों के चलते अगस्त में रद्द कर दिया गया है. दिसंबर से भोपाल की जनता को मेट्रो का तोहफा मिलने वाला है, शुरुआती फ्री यात्रा, चरणबद्ध छूट और इंदौर जैसा किराया मॉडल शहर के यात्रियों को आकर्षित करेगा. पहले फेज में 6 किमी का रूट शुरू होगा, जबकि पूरा ऑरेंज लाइन कॉरिडोर अगले कुछ वर्षों में पूरी तरह संचालित हो सकेगा.

