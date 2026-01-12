भोपाल मेट्रों में अगले महीने से शुरू होगा AFC, जानिए इससे क्या होगा फायदा, समझिए काम

Bhopal Metro Fare Collection: भोपाल में मेट्रो का संचालन शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक यहां ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन यानि एएफसी लागू नहीं हुआ है. लेकिन अब यह प्रक्रिया अगले महीने से भोपाल मेट्रो में शुरू होने वाली है, माना जा रहा है कि भोपाल में अगले चार से पांच हफ्तों में एएफसी का सिस्टम लागू हो जाएगा, जबकि 7 से 8 हफ्तों में डिजिटल टिकटिंग सिस्टम की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच हुए समझौते के हिसाब से ही यह कलेक्शन शुरू होने वाला है.



टिकटों में होगी आसानी

बता दें कि भोपाल मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है, फिलहाल सुभाष नगर से एम्स स्टेशन के बीच प्रायोरिटी कॉरिडोर जारी है, इसी रूट पर मेट्रो का संचालन हो रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि एएफसी की शुरुआत भी यहीं से होगी. अगले महीने से भोपाल मेट्रो में ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन का सिस्टम शुरू होगा तो फिर टिकट वितरण में भी पारदर्शिता आ जाएगी, क्योंकि अभी एक ही क्यूआर कोड जनरेट होने से एक बार में ही कई लोग यात्रा करते हैं, लेकिन अब एएफसी होने से यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी होगी.

जानिए क्यों होगा एएफसी का फायदा

एएफसी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मेट्रो टिकट का पूरा सिस्टम डिजिटली हो जाएगा, यानि यह एक तरह का पूरा डिजिटल किराया वसूली सिस्टम है, जिसमें नगद और पेपर टिकट की निर्भरता बहुत हद तक कम हो जाती है, जहां आप अपने मोबाइल और स्मार्ट तरीके से टिकट ले सकते हैं, इसके अलावा कार्ड का इस्तेमाल करना भी शुरू हो जाएगा, जिसमें रीचार्ज करके यात्रा की जा सकती है. टैप-इन/टैप-आउट, मोबाइल, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट सपोर्ट, ऑटोमेटिक गेट, क्यूआर कोड टिकटिंग, स्मार्ट कार्ड सिस्टम, जैसी सुविधाए मिलेगी.

भोपाल मेट्रो में यह सुविधा जल्द शुरू होने वाली थी, लेकिन एएफसी सिस्टम तुर्की की कंपनी को दिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की की कंपनी से यह कॉन्ट्रेक्ट रद्द कर दिया था, जिसके बाद अब यह काम डीएमआरसी को दिया गया है, ऐसे में यह प्रक्रिया यहां लगातार चालू है, जल्द ही इसका काम पूरा होगा और यह सिस्टम शुरू हो जाएगा.

