भोपालवासियों के लिए खुशखबरी! अब हर 15 मिनट में मिलेगी मेट्रो, लंबा इंतजार खत्म

राज्य चुनें
भोपाल में मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. शहर के शहर के सार्वजनिक परिवहन को बेहतर और तेज बनाने के मकसद से भोपाल मेट्रो ने अपनी सेवाओं का विस्तार किया है और एक नया शेड्यूल जारी किया है. अब यात्रियों को स्टेशन पर मेट्रो के लिए 75 मिनट तक लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. 25 जुलाई से सुभाष नगर से एम्स तक के रूट पर 4 नई मेट्रो ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है, जिससे यात्रियों का सफर आसान हो जाएगा.
भोपालवासियों के लिए खुशखबरी!
दरअसल, भोपाल मेट्रो के लिए नए आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम को मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (CMRS) से मंजूरी मिल गई है. CMRS की मंजूरी के बाद, मेट्रो प्रशासन ने 25 जुलाई से एक नया रूट प्लान लागू करने का फैसला किया है. इसकी एक अहम बात यह है कि मेट्रो अब सिर्फ़ एक ही ट्रैक पर नहीं चलेगी. नए सिग्नलिंग सिस्टम के चालू होने से यह 'अप' और 'डाउन' दोनों ट्रैक पर पूरी रफ्तार से चलेगी. पहले दोनों दिशाओं के लिए एक ही ट्रेन का इस्तेमाल होता था, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती थी.
अब हर 15 मिनट में मिलेगी मेट्रो
नए शेड्यूल के अनुसार पीक आवर्स के दौरान सुभाष नगर और एम्स के बीच मेट्रो सेवाएं हर 15 मिनट में उपलब्ध होंगी, वहीं सामान्य समय में ट्रेनें हर 30 मिनट पर संचालित होंगी. पहले यात्रियों को अक्सर 75 मिनट तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन नए सिस्टम से यह समस्या हल हो जाएगी. ये चार ट्रेनें पूरे दिन में कुल मिलाकर लगभग 50 ट्रिप (हर दिशा में 25) पूरी करेंगी. इससे यात्रियों का इंतजार का समय कम होगा और यात्रा ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगी.
यात्रियों को मिलेगी सुविधा
मेट्रो सेवा का विस्तार राजधानी भोपाल में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करेगा और साथ ही रोजाना यात्रा करने वालों, छात्रों और कामकाजी पेशेवरों को तेज, सुरक्षित और समय पर यात्रा की सुविधा भी देगा. नए शेड्यूल को शहर में मेट्रो के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!