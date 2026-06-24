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Bhopal News: भोपाल में मेट्रो की रफ्तार बढ़ाने और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. इसके तहत 24 और 25 जून (बुधवार और गुरुवार) को सुभाष नगर और एम्स (AIIMS) के बीच मेट्रो सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी. इन दो दिनों के दौरान मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (CMRS) की टीम नए सिग्नलिंग सिस्टम की बारीकी से जांच और टेस्टिंग करेगी. जांच सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद 26 जून को सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी.
यात्रियों को करना पड़ता है लंबा इंतजार
दरअसल, भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए सिग्नलिंग सिस्टम न होने की वजह से ट्रेनें सिर्फ डाउन ट्रैक पर ही चल रही हैं. ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आती-जाती हैं, इसलिए यात्रियों को अगली ट्रिप के लिए 75 मिनट तक लंबा इंतजार करना पड़ता है. मेट्रो सेवाएं सिर्फ दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच चलती हैं.
बता दें कि सुभाष नगर से एम्स (AIIMS) तक लगभग 7 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर के लिए सिग्नलिंग सिस्टम का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है. भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए ऑरेंज और येलो लाइनों की कुल लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है. अभी मेट्रो 12 किलोमीटर के हिस्से पर चल रही है, लेकिन सिग्नलिंग सिस्टम न होने के कारण इसकी ऑपरेशनल स्पीड और फ्रीक्वेंसी सीमित है.
800 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है नया सिस्टम
इस चुनौती से निपटने के लिए मेट्रो मैनेजमेंट ने एक अहम कदम उठाया है. सुभाष नगर-एम्स कॉरिडोर पर एक आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया गया है. यह कॉरिडोर लगभग ₹800 करोड़ की लागत वाले 30 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट के पहले चरण का हिस्सा है. इस सिस्टम के चालू होने के बाद मेट्रो का संचालन तेज, सुरक्षित और ज्यादा सुव्यवस्थित हो जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सेवा मिलेगी.
जुलाई में जारी होगा नया शेड्यूल
जांच के बाद टीम 'OK' रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद सिग्नलिंग सिस्टम चालू कर दिए जाएंगे. इससे मेट्रो का नया शेड्यूल और समय तय होगा. जुलाई में सिग्नलिंग सिस्टम के चालू होने के बाद नया शेड्यूल जारी किया जाएगा. नए सिस्टम के साथ मेट्रो दोनों दिशाओं में चलेगी, जिससे यात्रा का समय 75 मिनट कम हो जाएगा और लोगों के लिए इस सेवा का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा.
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