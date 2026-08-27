/भोपाल में मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक घायल, रायपुर में चाकूबाजी

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राजधानी भोपाल के इंद्रपुरी इलाके में मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया. जुलूस में शामिल कुछ युवक डीजे वाहन के ऊपर चढ़कर झंडा फहरा रहे थे. इस दौरान डंडे में लगी लोहे की रॉड ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन से संपर्क में आ गई. करंट की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि 2 युवकों को करंट के झटके लगे.
हादसे के बाद जुलूस में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस ने तुरंत घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. जानकारी के मुताबिक, जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे. डीजे वाहन के ऊपर युवक झंडा लेकर चल रहे थे, तभी लोहे की रॉड हाईटेंशन लाइन से टकरा गई और करंट फैल गया. घटना के बाद जुलूस और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा मानकों और सावधानी बरतने को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
रायपुर में ईद-मिलाद-उन-नबी के जुलूस के दौरान चाकूबाजी
वहीं, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक कुख्यात अपराधी ने ईद-मिलाद-उन-नबी के जुलूस के दौरान तीन युवकों पर चाकू से हमला कर दिया. तीनों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के मुताबिक, यह घटना आजाद चौक थाना क्षेत्र के तात्यापारा में हुई. बताया जा रहा है कि एक जुलूस के दौरान हंगामा हो गया. पुराने झगड़े को लेकर आरोपी और तीन युवकों के बीच बहस हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. आरोप है कि हाथापाई के दौरान आरोपी ने चाकू से एक युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया. इस झगड़े में दो अन्य युवक भी चाकू लगने से घायल हो गए. इनमें से एक के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं. घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. इस घटना के सिलसिले में ईदगाह भाटा के रहने वाले आरिफ सोफिया खान उर्फ मोंटी का नाम सामने आया है. आरोपी का पहले भी आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा पुलिस रिकॉर्ड रहा है.
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