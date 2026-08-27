/भोपाल में मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक घायल, रायपुर में चाकूबाजी

रायपुर में ईद-मिलाद-उन-नबी के जुलूस के दौरान चाकूबाजी

वहीं, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक कुख्यात अपराधी ने ईद-मिलाद-उन-नबी के जुलूस के दौरान तीन युवकों पर चाकू से हमला कर दिया. तीनों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के मुताबिक, यह घटना आजाद चौक थाना क्षेत्र के तात्यापारा में हुई. बताया जा रहा है कि एक जुलूस के दौरान हंगामा हो गया. पुराने झगड़े को लेकर आरोपी और तीन युवकों के बीच बहस हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. आरोप है कि हाथापाई के दौरान आरोपी ने चाकू से एक युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया. इस झगड़े में दो अन्य युवक भी चाकू लगने से घायल हो गए. इनमें से एक के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं. घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. इस घटना के सिलसिले में ईदगाह भाटा के रहने वाले आरिफ सोफिया खान उर्फ मोंटी का नाम सामने आया है. आरोपी का पहले भी आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा पुलिस रिकॉर्ड रहा है.