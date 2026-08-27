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भोपाल में मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक घायल, रायपुर में चाकूबाजी

भोपाल में मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं, रायपुर में जुलूस के दौरान पुराने विवाद में चाकूबाजी से तीन युवक घायल हो गए.

Reported ByHarsh Sharma
Published: Aug 27, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:27 AM IST
भोपाल में मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक घायल, रायपुर में चाकूबाजी

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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