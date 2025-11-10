Advertisement
भोपाल में मॉडल की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, परिवार ने लव जिहाद-हत्या का लगाया आरोप

Bhopal News: भोपाल में एक मॉडल की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने मामले में लव जिहाद और हत्या का आरोप लगाया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 10, 2025, 02:29 PM IST
भोपाल में मॉडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
भोपाल में मॉडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

Bhopal Model Dies News: भोपाल में एक 27 साल की मॉडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहती थी, जहां सोमवार की सुबह इंदौर रोड पर भैंसाखेड़ी में बने एक अस्पताल में वह लड़की को छोड़कर भाग गया था, जिसके बाद उसकी मौत की जानकारी डॉक्टरों को दी गई थी, जहां पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं इस घटना में परिजनों ने लव जिहाद और हत्या का आरोप लगाया है, क्योंकि लड़की की मां का कहना है कि उसकी बॉडी पर चोट के निशान थे. 

भोपाल पुलिस ने शुरू की जांच 

भोपाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जानकारी और क्लीयर होने की संभावना है, गांधी मेडिकल कॉलेज में मजिस्ट्रेट और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है. वहीं घटना की शुरुआती जांच में लड़की के प्राइवेट पार्ट समेत कंधे और चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया है. भोपाल पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मॉडल ने बीए फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, वह फिलहाल मॉडलिंग के साथ शहर के एक कैफे में काम कर रही थी. पिछले कुछ समय से वह कासिम नाम के युवक के साथ रिश्ते में थी. पुलिस ने अस्पताल की सूचना पर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. 

छतरपुर में महिला के हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई, कई लोगों ने पीटा; ये थी वजह

परिजनों का बड़ा आरोप

लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया है कि खुशी की हत्या की गई है, पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और आरोपी कासिम की तलाश जारी है, बताया जा रहा है कि वह आरोपी के साथ लिवइन में रहती थी. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का खुलासा होगा. फिलहाल जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. लेकिन मॉडल की हत्या का यह मामला फिलहाल भोपाल में चर्चा में बना हुआ है. 

परिजनों का कहना है कि कासिम राहुल बनकर मॉडल से मिला था, परिवार का कहना कासिम धर्म परिवर्तन कर कर उससे शादी करना चाहता था, जबकि वह उसे घूमने के लिए भोपाल से उज्जैन भी ले गया था, वहां से लौटने के बाद ही संदिग्ध परिस्थिति में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 

भोपाल से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट

इंदौर के मॉल में शर्मनाक घटना, कॉन्सर्ट के दौरान नाबालिग के मारपीट, वीडियो वायरल

