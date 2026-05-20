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फिल्मों में काम...बड़े ब्रांड्स के एड, मिस पुणे से लेकर मौत तक, कैसी थी ट्विशा शर्मा की जिंदगी?

Twisha Sharma Death-ट्विशा शर्मा के मौत के मामले में कई चौंकाने वाली जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं. मिस पुणे का खिताब जीतने वाली और तेलुगु फिल्मों व मल्टीनेशनल ब्रांडस के एड में चमकने वाली ट्विशा शर्मा की जिंदगी का अंत बेहद दर्दनाक हालात में हुआ. ट्विशा की मौत के मामले में पति समर्थ अभी भी फरार है. वहीं ट्विशा के परिजनों ने अभी तक शव नहीं लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 20, 2026, 04:10 PM IST
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फिल्मों में काम...बड़े ब्रांड्स के एड, मिस पुणे से लेकर मौत तक, कैसी थी ट्विशा शर्मा की जिंदगी?

Twisha Sharma Case-मॉडल और पूर्व एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल में अपने घर पर मृत पाई गईं. ट्विशा की मौत को लेकर परिवार ने दावा किया है कि यह एक सुनियोजित हत्या है. ट्विशा को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था. इस घटना के कुछ दिन के बाद पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. इस मामले में सास गिरिबाला सिंह को जमानत मिल गई, वहीं पति समर्थ को जमानत नहीं मिली है. वह अभी फरार है. ट्विशा ने फिल्मी दुनिया से दूरी बनाकर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अपना करियर बनाया था. फिल्मों में ट्विशा के साथ काम करने वाले उनके साथियों ने उन्हें एक जिंदादिल इंसान बताया है. 

मिस पुणे से एक्टिंव की शुरुआत, बड़े एड्स
इंडिया एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्विशा शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत बेहद कम उम्र से मॉडलिंग से की थी. उन्होंने मिस पुणे का खिताब भी अपने नाम किया था. इसके बाद उन्होंने डव और लोरियल जैसे देश के बड़े और नामी ब्रांड्स के एड्स में बतौर मॉडल काम किया. मॉडलिंग के बाद ट्विशा ने एक्टिंग की तरफ अपने कदम बढ़ाए. 

एक्टिंग में आजमाई किस्मत
एक्टिंग की दुनिया में ट्विशा ने साल 2018 में कदम रखा. उनकी पहली फिल्म जरा संभल के थी, जो एक साइबर क्राइम थ्रिलर है.इस फिल्म में उन्होंने निआरा नाम की लड़की का रोल निभाया था, जो एक साइबर फ्रॉड गैंग की सदस्य होती है. यह फिल्म लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए जागरूक भी करती थी. इसके बाद साल 2021 में ट्विशा ने एक तेलुगु कॉमेडी थ्रिलर फिल्म मुग्गरू मोनागाल्लू में किया, जो प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है. यह फिल्म ट्विशा के करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई. 

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फिल्मी दुनिया को क्यों कहा अलविदा
फिल्मों में काम करने के बाद ट्विशा ने इस चकाचौंध को छोड़ने का फैसला किया. उनके सह-कलाकार दीक्षित शेट्टी ने बताया, वह बहुत लड़की थी. फिल्म के बाद उन्होंने बताया था कि एक्टिंग में उन्हें जैसा लग रहा था, वैसा काम नहीं मिल पा रहा था. उनके भाई आर्मी में थे, इसलिए वह वापस लौटकर अपने परिवार के साथ सेटल होना चाहती थीं और आगे की पढ़ाई करना चाहती थीं. 

शादी के बाद बदल गई जिंदगी
ट्विशा मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थीं. उन्होंने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से BBA और फिर NMIMS से MBA की डिग्री ली. शादी से पहले वह एक रेस्टोरेटं सेक्टर में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम कर रही थीं. मैट्रीमोनियल वेबसाइट के जरिए ट्विशा की मुलाकात समर्थ सिंह से हुई थी. दोनों ने 9 दिसंबर 2025 को दिल्ली में शादी कर ली. लेकिन शादी के बाद बंद दरवाजों के पीछे ट्विशा की जिंदगी बदल गई. 

परिवार ने लगाए आरोप
ट्विशा के घरवालों का आरोप है कि शादी के तुंरत बाद ही पति और सास उन्हें दहेज के लिए ताने देने लगे. हद तो तब हो गई जब ट्विशा के प्रेग्नेंट होने पर उनके चरित्र पर उंगली उठाई गई. घरवालों का कहना है कि ट्विशा पर दबाव बनाकर उनका अबॉर्शन कराया गया. पुलिस को ट्विशा के व्हाट्सएप चैट मिले हैं और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी शरीर पर चोट के निशान की बात सामने आई है. दूसरी तरफ, ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है. उनका कहना है कि ट्विशा का मानसिक इलाज चल रहा था और वह नशे की आदी थी, जिस वजह से वह परेशान रहती थी.

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