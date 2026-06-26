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मुहर्रम जुलूस को लेकर भोपाल में ट्रैफिक रूट डायवर्ट, कई रास्तों पर बंद रहेगी आवाजाही, जानें पूरा प्लान

Bhopal Muharram Traffic Diverted: मुहर्रम के अवसर पर भोपाल में 26 जून को पारंपरिक मातमी जुलूस निकाले जाएंगे. जुलूस को देखते हुए ट्रैफकि पुलिस ने विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है. शाम 6 बजे से पुराने शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी और कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है.

Written ByPooja
Published: Jun 26, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:47 AM IST
मुहर्रम जुलूस को लेकर भोपाल में ट्रैफिक रूट डायवर्ट, कई रास्तों पर बंद रहेगी आवाजाही, जानें पूरा प्लान
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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