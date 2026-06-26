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Bhopal Muharram Traffic Diverted: 26 जून को मुहर्रम के अवसर पर राजधानी भोपाल में पारंपरिक मातमी जुलूस निकाले जाएंगे. मुहर्रम के मद्देनजर भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने शहर में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है. पुराने शहर में निकलने वाले मातमी जुलूस को देखते हुए शाम 6 बजे से भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी. इस दौरान कई प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्ट किया जाएगा, ताकि जुलूस सुचारु रूप से निकल सके और लोगों को असुविधा न हो.
पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित डायवर्जन मार्गों का उपयोग करें और यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें. मुख्य जुलूस फतेहगढ़ से शुरू होगा और मोती मस्जिद, इमामी गेट, पीर गेट, भवानी चौक, रॉयल मार्केट, हमीदिया अस्पताल और कोहेफिजा होते हुए VIP रोड पर स्थित करबला पहुंचेगा. शहर के दूसरे हिस्सों से आने वाले जुलूस भी करबला की ओर बढ़ने से पहले पीर गेट इलाके पर इकट्ठा होंगे.
इलाकों में रहेगा ट्रैफिक का दबाव
मुहर्रम के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने पुराने शहर में ट्रैफिक का खास इंतजाम किए हैं. दोपहर के समय इमामी गेट से पीर गेट, रॉयल मार्केट, हमीदिया हॉस्पिटल, कोहेफिजा और कर्बला के रास्ते पर ट्रैफिक बढ़ने की उम्मीद है. शाम के समय भारत टॉकीज, अल्पना तिराहा, नादरा बस स्टैंड, शाहजहानाबाद और भोपाल टॉकीज इलाकों में भी ट्रैफिक पर प्रभावित रहेगा.
भारी वाहनों पर रोक
पुराने शहर में भारत टॉकीज से कर्बला तक सभी तरह के भारी, सामान ढोने वाले और कमर्शियल वाहनों के आने-जाने पर रोक रहेगी. इसके 26 जून तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा. प्रशासन ने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक रास्ते तय किए हैं. यात्रियों से अपील की जाती है कि वे घर से निकलने से पहले ट्रैफिक की स्थिति का ध्यान रखें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें.
इन रास्तों से करें यात्रा
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