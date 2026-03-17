इस दिन पेश होगा भोपाल नगर निगम का बजट, फिर बढ़ सकते हैं प्रॉपर्टी और वॉटर टैक्स

Bhopal Municipal Corporation Budget: भोपाल नगर निगम का बजट 23 मार्च को पेश किया जाएगा, जिसमें प्रॉपर्टी और पानी के टैक्स में 10% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव शामिल है. इस मामले पर अंतिम फैसला MIC की बैठक के दौरान लिया जाएगा. इसके अलावा शहर में होने वाले सभी टिकट वाले कार्यक्रमों पर टैक्स लगाने की भी योजना है, जिसमें कमर्शियल, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम शामिल हैं. नए टैक्स स्लैब के अनुसार 200 टिकटों वाले किसी भी शो पर ₹2,400 का टैक्स लगेगा. पहले यह टैक्स सिर्फ़ सिनेमा हॉल तक ही सीमित था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर सभी तरह के कार्यक्रमों को इसमें शामिल करने की तैयारी चल रही है.

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फिर बढ़ सकते हैं प्रॉपर्टी और वॉटर टैक्स

इस बजट का सबसे अहम पहलू प्रॉपर्टी और पानी के टैक्स में प्रस्तावित 10% की बढ़ोतरी है. प्रशासन का तर्क है कि सेवाओं की कुशल डिलीवरी के लिए यह बढ़ोतरी ज़रूरी है. हालांकि, लगातार दूसरे साल टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव से जनता में नाराज़गी फैल गई है. इस प्रस्ताव पर अंतिम फ़ैसला मेयर-इन-काउंसिल (MIC) की आने वाली बैठक में लिया जाएगा. इसके अलावा नगर निगम शहर के अंदर होने वाले सभी टिकट वाले कार्यक्रमों पर टैक्स लगाने की योजना बना रहा है. इसमें कमर्शियल, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें आयोजित करना अब ज़्यादा महंगा पड़ सकता है.

200 टिकट वाले एक शो पर 2,400 रु.टैक्स

नए प्रस्तावित स्लैब के अनुसार यदि किसी कार्यक्रम के लिए 200 टिकट बेचे जाते हैं, तो आयोजकों को ₹2,400 तक का टैक्स देना होगा. अब तक यह टैक्स केवल सिनेमा हॉल पर लागू होता था, लेकिन अब इसके दायरे को बढ़ाकर सभी प्रकार के टिकट-आधारित कार्यक्रमों को इसमें शामिल करने की तैयारी चल रही है. परिणामस्वरूप, शहर के भीतर आयोजित होने वाले सभी टिकट-आधारित कार्यक्रम अब टैक्स के दायरे में आएंगे.

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