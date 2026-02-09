Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3103333
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में 90 डिग्री ब्रिज के बाद नया कमाल, 40 करोड़ की बिल्डिंग सीढ़ी के अगल-बगल छोड़ी जगह

Bhopal Nagar Nigam: भोपाल में 90 डिग्री ब्रिज के बाद अब नगर निगम की बिल्डिंग में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है. जहां सीढ़ी बनाने के बाद उसके आस पास जगह छोड़ दी गई है.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 09, 2026, 12:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल नगर निगम की बिल्डिंग में फिर लापरवाही
भोपाल नगर निगम की बिल्डिंग में फिर लापरवाही

Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बन रहा नगर निगम का दफ्तर लगातार कारनामों की चपेट में है, पहले वहां पर मीटिंग हॉल बनाना भूल गए तो अब हादसे को दावत दे रही सीढ़ी बना डाली हैं. जहां 8 मंजिल की बिल्डिंग में सीढ़ी के राइट और लेफ्ट दोनों साइड जगह छोड़ दी गई, जिसके चलते बड़ा हादसा होने की संभावना होगी. यदि आप यहां जा रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखना. ऐसे में कभी 90 डिग्री ब्रिज तो कभी मीटिंग हॉल और अब सीढ़ियों में की गई यह लापरवाही देखकर हर कोई हैरान जरूर हो जाता है. 

40 करोड़ की लागत से बनी है बिल्डिंग 

भोपाल नगर निगम की यह बिल्डिंग लिंक रोड नंबर-2 पर बनी है, जिसकी लागत करीब 40 करोड़ रुपए है, लेकिन इस बिल्डिंग में लगातार खराब इंजीनियरिंग देखने को मिल रही है. पहले इतनी बड़ी बिल्डिंग में मीटिंग हॉल नहीं बनाया गया था, जब 8 मंजिल की इमारत में बनी सीढ़ियों के पास जगह छोड़ दी है, ऐसे में सीढ़ियों से उतरने में खतरा बना रहेगा. सीढ़ी के पास ओपन एरिया छोड़ने से नीचे गिरने का डर होगा, जबकि यह एरिया गेट से भी बिल्कुल सटा हुआ है, जिसे कवर नहीं किया गया है. एक तरफ इतनी बड़ी लापरवाही दिख रही है तो दूसरी तरफ ऑफिस शिफ्टिंग का दौर भी शुरू हो गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP में निगम-मंडलों की नियुक्तियों पर हेमंत खंडेलवाल का बड़ा बयान, खत्म होगा इंतजार ?

पिछले हिस्से में बनी हैं सीढ़ियां 

दरअसल, बिल्डिंग के पिछले हिस्से में सीढ़िया बनी हुई हैं, चढ़ने उतरने के लिए बनी इन सीढ़ियों से फिलहाल खतरा बना हुआ है. ऐसे में सवाल यह भी है कि बिल्डिंग में इतनी बड़ी लापरवाही हो गई और किसी का ध्यान भी इस तरफ नहीं गया. क्योंकि यह लापरवाही बड़ी हो सकती है, यहां गिरने का डर हर पल बना रहेगा. यह बिल्डिंग नगर निगम की है, ऐसे में यहां भीड़भाड़ भी हर वक्त रहेगी. हालांकि भोपाल नगर निगम के इस भवन का लोकार्पण नहीं हुआ है, लेकिन अधिकतर जिम्मेदारों ने यहां शिफ्टिंग जरूर शुरू कर दी है. 

भोपाल नगर निगम का कामकाज यही से संचालित होगा, सूत्र बताते हैं कि बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर नगर निगम आयुक्त और महापौर का कक्ष होगा. जिसके लिए यहां फिलहाल काम चल रहा है. 

भोपाल से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः इंदौर के लोगों को बड़ा फायदा, रालामंडल फ्लायओवर शुरू होगा, 1 लाख से वाहन निकलेंगे

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhopal Nagar NigamBhopal Municipal Corporation

Trending news

amit shah
अमित शाह का ऐलान- अंत के कगार पर पहुंच चुका है नक्सलवाद, 31 मार्च से पहले देश...
Droupadi Murmu
जनजातीय परंपराओं और संस्कृति पर आधारित भव्य प्रदर्शनी का राष्ट्रपति ने किया अवलोकन
Sidhi news
इंसानियत शर्मसार! यूट्यूबर ने महिला को बाल पकड़कर घसीटा, भरे बाजार लाठी से पीटा
madhya pradesh news
MP के हर जिले में खुलेंगे हाई-टेक फिजियोथेरेपी अस्पताल, एडवांस मशीनों से होगा इलाज
Latest rewa News
सॉरी मम्मी...ऑनलाइन गेम की लत ने नाबालिग को बनाया चोर, पार किए मां के 15 लाख के गहने
Contaminated water
रतलाम के इस गांव में दूषित पानी का कहर, 12 लोग हुए बीमार, घर-घर शुरू हुआ सर्वे
khargone news hindi
1980 में की थी गेंहू की चोरी, 45 साल बाद पुलिस ने खोजा आरोपी; 65 की उम्र में सजा
Mohan Yadav
मोहन यादव का किसानों को बड़ा तोहफा, 2300 करोड़ रुपए की योजना से 122 गांव को होगा लाभ
Mohan Yadav
मोहन यादव ने शहडोल को दी 747.91 करोड़ रुपये की सौगात, बनेगा 1450KM का राम वन गमन पथ
cg raipur news
दुर्घटना या साजिश? ऑडिट से ठीक पहले आबकारी दफ्तर में कांड! सारी फाइलें जलकर खाक