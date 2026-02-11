Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3105899
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल नगर निगम के नहीं थम रहे अनोखे कारनामे, जहां से निकली पीने के पानी की पाइपलाइन, वहां बनाया जा रहा शौचालय

Bhopal News-भोपाल में नगर निगम के कारनामे नहीं थम रहे हैं. इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद भी भोपाल नगर निगम ने सबक नहीं लिया. शहर के गैस पीड़ित इलाके में नगर निगम का नया कारनामा सामने आया है. यहां पीने के पानी की पाइपलाइन के ऊपर शौचालय का निर्माण किया जा रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 11, 2026, 04:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल नगर निगम के नहीं थम रहे अनोखे कारनामे, जहां से निकली पीने के पानी की पाइपलाइन, वहां बनाया जा रहा शौचालय

Bhopal Nagar Nigam Negligence-मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम के हैरान कर देने वाले कारनामे थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. एक तरफ लगातार निगम निमग के निर्माण कार्यों में लापरवाही की खबरें सामने आती रहती हैं, वहीं अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने जनता की सेहत और सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. इंदौर में हुई हालिया जल त्रासदी, जिसमें कई लोगों की दूषित पानी पीने से मौत हो गई, उससे सबक लेने की बजाय नगर निगम भोपाल उसी तरह की गलतियों को दोहरा रहा है. 

क्या है पूरा मामला
ताजा मामला भोपाल के गैस पीड़ित इलाके का है. यहां नगर निगम की साफ लापरवाही देखने को मिली है, जहां पीने के पानी की मुख्य पाइपलाइन के ठीक ऊपर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है. स्थानीय लोगों और जानकारों का मानना है कि यदि भविष्य में यह पाइपलाइन लीक होती है, तो शौचालय का गंदा पानी सीधे पीने के पानी की लाइन में मिल जाएगा. इससे न केवल महामारी फैलने का खतरा है, बल्कि मरम्मत का काम करना भी मुश्किल हो जाएगा. 

निगम अध्यक्ष ने दी सफाई
इस मामले पर जब निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी से सवाल किया गया तो उन्होंने बचाव करते हुए कहा कि शायद लोकल इंजीनियर ने कोई टेक्निकल एनालिसिस की होगी. हालांकि, उन्होंने यह भी माना की विषय संज्ञान में आया है और अधिकारियों से चर्चा की जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

महापौर ने दिया आश्वासन
वहीं, भोपाल की महापौर मालती राय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं. महापौर ने स्पष्ट कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और यदि वहां वास्तव में पीने के पानी की पाइपलाइन है, तो वहां शौचालय का निर्णाण नहीं होने दिया जाएगा. इसके अलावा करोंद क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन के नीचे सड़क निर्माण के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि रास्ता निकालने के लिए वैकल्पिक समाधान की तलाश की जाएगी. 

यह भी पढ़ें-विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता से जुड़ी बड़ी खबर, नरेंद्र सिंह तोमर ने की सुनवाई

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmp latest newsbhopal news

Trending news

Latest Shahdol News
MP बोर्ड परीक्षा के दौरान गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते धराए 2 शिक्षक, दोनों सस्पेंड
mp news
भोपाल नगर निगम के नहीं थम रहे अनोखे कारनामे, जहां से निकली पीने के पानी की पाइपलाइन
cm ladli behna yojana
लाड़ली बहना योजना में नई महिलाओं के नाम कब जुड़ेंगे? एमपी HC ने सुनाया बड़ा फैसला
irani dera
दिल्ली से मुंबई तक खौफ, दुबई तक जुड़े तार; भोपाल का ईरानी डेरा, जहां छिपा है दहशत
Bundelkhand Sarvdaliya Morcha
बुंदेलखंड सर्वदलीय मोर्चा का 13 फरवरी को दिल्ली में इन 10 मांगों को लेकर धरना
indore news
तांत्रिक ने महिला को चढ़ाया प्यार का भूत, नैन मट्टका कर प्रेम जाल में फंसाया, फिर...
khandwa news
भतीजी ने विधवा चाची और अपने पति की बनाई अश्लील फोटो, फिर वायरल की वही गंदी तस्वीरें
raipur news
'एक देश एक कानून', वक्फ बोर्ड के बयान पर छिड़ी बहस, BJP बोली- सही कहा
gwalior news
कार, ट्रक, ट्रैक्टर सब हड़पे...ग्वालियर में सरकारी विभाग के नाम पर बड़ा वाहन घोटाला
chhattisgarh news
छुट्टियों की प्लानिंग पर फिरा पानी: छग से गुजरने वाली 26 ट्रेनें कैंसिल, देखें लिस्ट