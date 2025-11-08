Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2993489
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

30 दिन काम के बदले 15 दिन का वेतन, हड़ताल पर नगर निगम के सफाई कर्मचारी; सफाई व्यवस्था हुई चौपट

Bhopal News: भोपाल नगर निगम के सफाई कर्मचारी वेतन कटौती के विरोध में हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे पूरे शहर की सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 08, 2025, 11:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

30 दिन काम के बदले 15 दिन का वेतन, हड़ताल पर नगर निगम के सफाई कर्मचारी; सफाई व्यवस्था हुई चौपट

Bhopal Municipal Corporation: भोपाल नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है, जिसका सीधा असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ा है. कर्मचारियों के काम बंद करने से भोपाल की गलियों और सड़कों पर जगह-जगह कचरे का अंबार लग गया है.सफाई कर्मचारियों के इस आंदोलन का मुख्य कारण वेतन कटौती है. कर्मचारियों ने कड़ा विरोध जताते हुए आरोप लगाया है कि नगर निगम प्रशासन उन्हें पूरे 30 दिन काम करवाने के बावजूद केवल 15 दिन का वेतन दे रहा है.

यह भी पढ़ें: ठगी का नया हथकंडा...अब IAS संस्कृति जैन के नाम से बना फर्जी अकाउंट, लोगों से मांगे जा रहे पैसे

 

Add Zee News as a Preferred Source

हड़ताल पर नगर निगम के सफाई कर्मचारी
दरअसल, भोपाल में नगर निगम के सफाई कर्मचारी वेतन कटौती के खिलाफ हड़ताल पर उतर आए हैं. कर्मचारियों का कहना है कि उनसे पूरे 30 दिन काम करवाया जा रहा है, लेकिन वेतन केवल 15 दिन का दिया जा रहा है. इससे नाराज़ होकर उन्होंने काम बंद कर दिया है. हड़ताल का असर पूरे शहर में देखने को मिल रहा है. सड़कों, गलियों और बाजारों में कचरे के ढेर लग गए हैं. सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

30 दिन काम के बदले 15 दिन का वेतन
मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ के बैनर तले यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है. कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें न केवल वेतन संबंधी अन्याय का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि बेहद कठिन कार्य परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ रहा है. हड़ताली कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें 30 दिन काम करने के बदले 15 दिन का वेतन दिया जा रहा है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

chhattisgarh news
2 साल पुराने IED ब्लास्ट मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, सुकमा- दंतेवाड़ा में छापा
gwalior news
महिला पर जेठ की गंदी नीयत! शादी से इंकार किया तो फेंक दिया एसिड, बुरी तरह झुलसीं
bhopal news
ठगी का नया हथकंडा...अब IAS संस्कृति जैन के नाम से बना फर्जी अकाउंट, पैसे मांग रहे
chhattisgarh news
छग सरकार का बड़ा तोहफा! मेडिकल कॉलेजों में 1009 नई वैकेंसी, जल्द शुरू होगी भर्ती
Neemuch News
नशे में धुत ASI ने एक साथ कई बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक की मौत, बच्चे समेत 4 घायल
mp government holiday change
एमपी में सिर्फ दो शनिवार की छुट्टी, बढ़ सकते हैं ऑफिस के टाइम टेबल, CM लेंगे फैसला
Sheopur mid day meal
थाली नहीं मिली तो कागज ही सही! श्योपुर स्कूल का ‘जुगाड़ मिड-डे मील’ देख उड़े होश
shahdol murder case
कलयुगी बेटे ने की मां की बेरहमी से हत्या, 3 दिन तक शव के साथ सोता रहा
bhopal news
एनआईए ने भोपाल आतंकी नेटवर्क में 18वां आरोपी जोड़ा, 5 पर नए संगीन आरोप
mp news
खतरे में बीना विधायक की विधानसभा सदस्यता! एमपी हाईकोर्ट ने क्यों जारी किया नोटिस?