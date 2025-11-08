30 दिन काम के बदले 15 दिन का वेतन, हड़ताल पर नगर निगम के सफाई कर्मचारी; सफाई व्यवस्था हुई चौपट

Bhopal Municipal Corporation: भोपाल नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है, जिसका सीधा असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ा है. कर्मचारियों के काम बंद करने से भोपाल की गलियों और सड़कों पर जगह-जगह कचरे का अंबार लग गया है.सफाई कर्मचारियों के इस आंदोलन का मुख्य कारण वेतन कटौती है. कर्मचारियों ने कड़ा विरोध जताते हुए आरोप लगाया है कि नगर निगम प्रशासन उन्हें पूरे 30 दिन काम करवाने के बावजूद केवल 15 दिन का वेतन दे रहा है.

हड़ताल पर नगर निगम के सफाई कर्मचारी

दरअसल, भोपाल में नगर निगम के सफाई कर्मचारी वेतन कटौती के खिलाफ हड़ताल पर उतर आए हैं. कर्मचारियों का कहना है कि उनसे पूरे 30 दिन काम करवाया जा रहा है, लेकिन वेतन केवल 15 दिन का दिया जा रहा है. इससे नाराज़ होकर उन्होंने काम बंद कर दिया है. हड़ताल का असर पूरे शहर में देखने को मिल रहा है. सड़कों, गलियों और बाजारों में कचरे के ढेर लग गए हैं. सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

30 दिन काम के बदले 15 दिन का वेतन

मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ के बैनर तले यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है. कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें न केवल वेतन संबंधी अन्याय का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि बेहद कठिन कार्य परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ रहा है. हड़ताली कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें 30 दिन काम करने के बदले 15 दिन का वेतन दिया जा रहा है.

