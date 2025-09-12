 मुस्लिम समाज ने मांगा मंत्री-विधायक का इस्तीफा, नफरत फैलाने का लगाया आरोप, जानिए क्या है मामला
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2919800
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

मुस्लिम समाज ने मांगा मंत्री-विधायक का इस्तीफा, नफरत फैलाने का लगाया आरोप, जानिए क्या है मामला

Bhopal News-भोपाल में मुस्लिम समाज के लोगों ने मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा के इस्तीफे के मांग की. शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने जिंसी चौराहे पर प्रदर्शन किया. गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुई पत्थरबाजी और प्रतिमा खंडित होने के मामले में बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर विरोध दर्ज कराया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 12, 2025, 10:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुस्लिम समाज ने मांगा मंत्री-विधायक का इस्तीफा, नफरत फैलाने का लगाया आरोप, जानिए क्या है मामला

MP News-भोपाल में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुई पत्थरबाजी और प्रतिमाओं के खंडित होने की घटना को लेकर शुक्रवार को मुस्लिम समाज ने जिंसी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने खेल मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा से इस्तीफा देने तथा हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी की गिरफ्तारी की मांग की. इस दौरान नारेबाजी कर तीनों नेताओं के खिलाफ विरोध जताया गया.

मुस्लिम समाज को बनाया निशाना
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि इस घनटा को लेकर बीजेपी नेताओं ने एकतरफा बयानबाजी की और बिना किसी ठोस सबूत के मुस्लिम समाज को निशाना बनाया गया. लोगों का कहना है कि बयानबाजी ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया. मोहम्मद मास कुरैशी ने कहा कि सरकार मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा से इस्तीफा ले और चंद्रशेखर तिवारी को गिरफ्तार करे. आरोप है कि ये लोग लगातार मुसलमानों को निशाना बनाते हैं और समाज में नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं.

'जिन्हें आरोपी बनाया वो नहीं थे मौजूद'
मोहम्मद मास कुरैशी ने कहा कि मूर्ति खंडित होने के मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया, वे लोग घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे. इसके साथ ही बीजेपी नेताओं ने भड़काऊ बयान और प्रशासन की लापरवाही ने मामला और जटिल बनाया दिया. उन्होंने कहा कि हा कि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, वरना समाज का भरोसा प्रशासन से उठ जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है मामला 
यह घटना 8 सितंबर की रात करीब 9:15 बजे आरिफ नगर से डीआईजी बंगला की ओर जा रहे विसर्जन जुलूस के दौरान हुई थी. अज्ञात लोगों ने पत्थर फेंके, जिससे कई प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त हो गईं. विरोध स्वरूप लोगों ने गौतम नगर थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी. एफआईआर दर्ज होने के बाद हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन खत्म किया. जांच के दौरान कुछ तथ्य सामने आए, जिनमें फरियादी की शिकायत और साक्ष्यों में विरोधाभास उजागर हुआ. तीन दिन इस मामले में अलग-अलग घटनाक्रम हुए. 

विधायक और मंत्री ने दिए थे बयान
इस पूरे मामले को लेकर शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया. घटना को लेकर मंत्री विश्वास सारंग और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयानबाजी की थी. अब जांच के बाद हुए खुलासे के बाद मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन कर मंत्री और विधायक के इस्तीफे की मांग की. 

यह भी पढ़ें-'जॉली एलएलबी 3' पर संकट,रिलीज से पहले कोर्ट पहुंची फिल्म,HC ने 8 लोगों को भेजा नोटिस

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bhopal की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsbhopal newsMuslim community

Trending news

MPPSC 2024 final result
MPPSC 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी, 110 पदों पर चयन; देखिए पूरी लिस्ट
bilaspur high court
अब ESI के दायरे में आएंगे निजी स्कूल, प्राइवेट शिक्षकों को मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ
mp news
'जॉली एलएलबी 3' पर संकट,रिलीज से पहले कोर्ट पहुंची फिल्म,HC ने 8 लोगों को भेजा नोटिस
mp news
ग्वालियर की सड़कों में है 'सुरंगों का जाल'! एक बार फिर धंसी सड़क, निकली गहरी सुरंग
Indore to Dubai flight fare
भारत-पाक मैच का असर! सातवें आसमान पर हवाई जहाज, जानिए इंदौर से दुबई का किराया
chhattisgarh news
सरकारी दफ्तर में 'शराबी' कर्मचारी, नशे में धुत हो होकर कार्यालय पहुंचा कानूनगो
Gwalior firing News
पति ने पत्नी को गोलियों से भूना, बीच सड़क पर दनादन फायरिंग;पुलिस पर भी तान दी पिस्टल
mp news
प्यार का 'द एंड'! प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी रंगे हाथों पकड़ाया, फिर हुई खूब पिटाई
khandwa news
खंडवा में इमाम की 'संदिग्ध' गतिविधियां! बिहार से आए मौलाना पर माहौल बिगाड़ने का आरोप
indore news
कुत्ते का नाम 'शर्मा'! पड़ोसी के सरनेम पर रखा डॉग का नाम, मालिक ने सिर दीवार पर पटका
;