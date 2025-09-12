मुस्लिम समाज ने मांगा मंत्री-विधायक का इस्तीफा, नफरत फैलाने का लगाया आरोप, जानिए क्या है मामला

MP News-भोपाल में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुई पत्थरबाजी और प्रतिमाओं के खंडित होने की घटना को लेकर शुक्रवार को मुस्लिम समाज ने जिंसी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने खेल मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा से इस्तीफा देने तथा हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी की गिरफ्तारी की मांग की. इस दौरान नारेबाजी कर तीनों नेताओं के खिलाफ विरोध जताया गया.

मुस्लिम समाज को बनाया निशाना

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि इस घनटा को लेकर बीजेपी नेताओं ने एकतरफा बयानबाजी की और बिना किसी ठोस सबूत के मुस्लिम समाज को निशाना बनाया गया. लोगों का कहना है कि बयानबाजी ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया. मोहम्मद मास कुरैशी ने कहा कि सरकार मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा से इस्तीफा ले और चंद्रशेखर तिवारी को गिरफ्तार करे. आरोप है कि ये लोग लगातार मुसलमानों को निशाना बनाते हैं और समाज में नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं.

'जिन्हें आरोपी बनाया वो नहीं थे मौजूद'

मोहम्मद मास कुरैशी ने कहा कि मूर्ति खंडित होने के मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया, वे लोग घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे. इसके साथ ही बीजेपी नेताओं ने भड़काऊ बयान और प्रशासन की लापरवाही ने मामला और जटिल बनाया दिया. उन्होंने कहा कि हा कि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, वरना समाज का भरोसा प्रशासन से उठ जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है मामला

यह घटना 8 सितंबर की रात करीब 9:15 बजे आरिफ नगर से डीआईजी बंगला की ओर जा रहे विसर्जन जुलूस के दौरान हुई थी. अज्ञात लोगों ने पत्थर फेंके, जिससे कई प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त हो गईं. विरोध स्वरूप लोगों ने गौतम नगर थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी. एफआईआर दर्ज होने के बाद हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन खत्म किया. जांच के दौरान कुछ तथ्य सामने आए, जिनमें फरियादी की शिकायत और साक्ष्यों में विरोधाभास उजागर हुआ. तीन दिन इस मामले में अलग-अलग घटनाक्रम हुए.

विधायक और मंत्री ने दिए थे बयान

इस पूरे मामले को लेकर शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया. घटना को लेकर मंत्री विश्वास सारंग और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयानबाजी की थी. अब जांच के बाद हुए खुलासे के बाद मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन कर मंत्री और विधायक के इस्तीफे की मांग की.

यह भी पढ़ें-'जॉली एलएलबी 3' पर संकट,रिलीज से पहले कोर्ट पहुंची फिल्म,HC ने 8 लोगों को भेजा नोटिस

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bhopal की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!