हिंदू युवती के साथ पकड़ाया मुस्लिम जिम ट्रेनर, मजहर खान ने 'बंटी' बनकर बुलाया था होटल, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पीटा

Bhopal News-भोपाल में एक होटल में एक कपल को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया. बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस युवक को पकड़कर थाने लेकर आई.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 02, 2025, 06:49 PM IST
Love Jihad News-मध्यप्रदेश को भोपाल के हबीबगंज इलाके में एक होटल में एक कपल को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया. बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और युवक के साथ मारपीट की. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी कार्यकर्ताओं की कार्रवाई की मांग को लेकर बहस हो गई. पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और युवक को पकड़कर अपने साथ थाने लेकर आई. 

पहचान छिपाकर पहुंचा था 
अपनी पहचान छिपाकर हिंदू युवती को हबीबगंज इलाके के एक होटल में लेकर पहुंचा था. होटल में मजहर की जगह उसने अपना नाम बंटी बताया था. जब खबर हिंदू संगठनों को लगी तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता होटल पहुंच गए. युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी. इसी बीच सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को पकड़कर थाने लेकर आई. 

बंटी नाम बताकर युवती से दोस्ती बढ़ाई
जानकारी के अनुसार, आरोपी मजहर विशाल फिटनेस सेंटर में जिम ट्रेनर है. उसने अपना नाम बंटी बताकर युवीत से दोस्ती बढ़ाई थी. दोनों की मुलाकात जिम में ही हुई थी. दोस्ती बढ़ने के बाद मजहर युवती को लेकर होटल गया था. 

युवक से पूछताछ की जा रही
हबीबगंज थाना प्रभारी संजीव चौकसे ने बताया कि युवक से पूछताछ की जा रही है. युवती से भी महिला अधिकारी बात कर रही हैं. उसके परिजन को सूचना दी है. युवती के बताए अनुसार आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है. 

सिवनी में हिंदू युवक की पिटाई
दो दिन पहले सिवनी कुछ मुस्लिम युवकों ने एक हिंदू युवक की पिटाई कर दी. युवक एक मुस्लिम लड़की के साथ सड़क पर चल रहा था. इसी दौरान कुछ लड़के आए और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया था. जिसमें कुछ लड़के युवक के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे थे. पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 

