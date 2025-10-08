अब मनमाने तरीके से दुकानदार नहीं लगा पाएंगे अपनी दुकान, 'लक्ष्मण रेखा' खींच कर तय की गई सीमा

Bhopal New Market: त्योहारों का सीज़न शुरू है, ऐसे में दुकानदार ग्राहकी बढ़ाने के लिए अपनी दुकानों पर माल की सप्लाई भी बढ़ा देते हैं, जिस वजह से कई बार माल दुकानों के बाहर भी सजा हुआ दिख जाता है. लेकिन अब ऐसा करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, भोपाल स्थित न्यू मार्केट में सड़कों पर दुकानदारों के बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए 'लक्ष्मण रेखा' खींची गई है. लक्ष्मण रेखा पार करने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

न्यू मार्केट में खींची गई पीली पट्टी

अगर आप त्योहारों की शॉपिंग करने भोपाल न्यू मार्केट पहुँच रहे हैं, तो आपको सड़कों के किनारे पीली पट्टी ज़रूर नज़र आ रही होगी. ये पीली पट्टी दुकानदारों के लिए 'लक्ष्मण रेखा' है. भोपाल नगर निगम ने रास्ते पर चलने वाले लोगों और मार्केट में व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया है. सरल शब्दों में कहें तो, अब दुकानदारों को तय सीमा के अंदर ही अपनी दुकानों का संचालन करना होगा.

व्यापारियों से मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स

नगर निगम के इस पहल से मार्केट के व्यापारियों से सकारात्मक फीडबैक मिलता नज़र आ रहा है. मार्केट के व्यापारी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि कई बार सड़कों पर वेंडरों की दुकान, चलने वाले लोगों के लिए बाधा बन जाती है. ऐसे में बाज़ार अस्त-व्यस्त नज़र आता है. भीड़भाड़ होने की वजह से चलने की जगह नहीं बचती है. पीली रेखा होने से लोग अब आराम से खरीदारी कर पाएँगे.

नियम तोड़ने पर जुर्माना

पीली पट्टी ने दुकानदारों को सतर्क तो किया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि नगर निगम की ये पहल कितनी प्रभावशाली साबित होती है. कितने दुकानदार इसका पालन करते हैं और कितने जुर्माना भरते हैं.

