Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2953223
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

अब मनमाने तरीके से दुकानदार नहीं लगा पाएंगे अपनी दुकान, 'लक्ष्मण रेखा' खींच कर तय की गई सीमा

MP News: भोपाल के न्यू मार्केट की सड़कों पर नगर निगम द्वारा पीली पट्टी बिछाई गई है. ये पीली पट्टियाँ सड़कों पर वेंडरों और दुकानों के अतिक्रमण को रोकने के लिए लगाई गई हैं.

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Oct 08, 2025, 05:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Bhopal New Market: त्योहारों का सीज़न शुरू है, ऐसे में दुकानदार ग्राहकी बढ़ाने के लिए अपनी दुकानों पर माल की सप्लाई भी बढ़ा देते हैं, जिस वजह से कई बार माल दुकानों के बाहर भी सजा हुआ दिख जाता है. लेकिन अब ऐसा करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, भोपाल स्थित न्यू मार्केट में सड़कों पर दुकानदारों के बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए 'लक्ष्मण रेखा' खींची गई है. लक्ष्मण रेखा पार करने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

न्यू मार्केट में खींची गई पीली पट्टी
अगर आप त्योहारों की शॉपिंग करने भोपाल न्यू मार्केट पहुँच रहे हैं, तो आपको सड़कों के किनारे पीली पट्टी ज़रूर नज़र आ रही होगी. ये पीली पट्टी दुकानदारों के लिए 'लक्ष्मण रेखा' है. भोपाल नगर निगम ने रास्ते पर चलने वाले लोगों और मार्केट में व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया है. सरल शब्दों में कहें तो, अब दुकानदारों को तय सीमा के अंदर ही अपनी दुकानों का संचालन करना होगा.

व्यापारियों से मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स
नगर निगम के इस पहल से मार्केट के व्यापारियों से सकारात्मक फीडबैक मिलता नज़र आ रहा है. मार्केट के व्यापारी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि कई बार सड़कों पर वेंडरों की दुकान, चलने वाले लोगों के लिए बाधा बन जाती है. ऐसे में बाज़ार अस्त-व्यस्त नज़र आता है. भीड़भाड़ होने की वजह से चलने की जगह नहीं बचती है. पीली रेखा होने से लोग अब आराम से खरीदारी कर पाएँगे.

Add Zee News as a Preferred Source

नियम तोड़ने पर जुर्माना
पीली पट्टी ने दुकानदारों को सतर्क तो किया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि नगर निगम की ये पहल कितनी प्रभावशाली साबित होती है. कितने दुकानदार इसका पालन करते हैं और कितने जुर्माना भरते हैं.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

bhopal new market

Trending news

mp news
सिंहस्थ 2028 होगा 'हाई-टेक', पुलिस पहली बार करेगी VR का इस्तेमाल, जानिए तकनीक
Latest Ujjain News
उज्जैन थाने में घंटों बैठी रहीं EX SDM की पत्नी, अब CM योगी से लगाई न्याय की गुहार
IIIT Raipur
AI से गंदी करतूत! IIIT के छात्र ने बनाई 36 लड़कियों की अश्लील फोटो; कॉलेज पर ये आरोप
bhopal news
MP में 'बीफ' तस्करों का भंडाफोड़! सीहोर और भोपाल से पकड़े गए 6 आरोपी
Rahul Gandhi
कफ सिरप से मौत: राहुल गांधी आएंगे छिंदवाड़ा, पीड़ित परिवारों से कर सकते हैं मुलाकात
mp news
बच्चों की मौत के बाद भी खिलवाड़, MP स्वास्थ्य विभाग ने की ऐसी लापरवाही; जिसकी किसी..
MP Today Live
MP Today Live: CM मोहन यादव अमित शाह से करेंगे मुलाकात,पढ़ें 8 अक्टूबर की बड़ी खबरें
mp news
कहां गया 100KG जहरीला केमिकल, जिसे तमिलनाडु की कंपनी ने खरीदा था; बड़ा खुलासा
mp news
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रतलाम मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, 7 के रूट बदले
mp news
फटाफट निपटा लें अपने काम, भोपाल के 60 से ज्यादा इलाकों में आज गुल रहेगी बिजली