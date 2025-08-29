भोपाल नगर निगम की आय 200 करोड़ पर अटकी, अब 3 दिन में चाहिए 30 करोड़ !

Bhopal News: भोपाल नगर निगम इस बार अपना राजस्व टारगेट पूरा नहीं कर पाया है. क्योंकि अब तक केवल 200 करोड़ रुपए तक की आय पहुंच पाई है, जो पिछले साल की तुलना में बहुत कम है. इस बार निगम ने कुल आय में 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का लक्ष्य रखा था, जिसके हिसाब से कम से कम 230 करोड़ रुपए की वसूली होनी चाहिए थी, ऐसे में अब जब टारगेट पूरा नहीं हुआ है तो फिर महीने के आखिरी तीन दिनों में भोपाल नगर निगम के सामने 30 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली का दबाव है, ऐसे में भोपाल में नगर निगम 30 करोड़ रुपए की वसूली कर सकता है. जिसके लिए तैयारी शुरू हो गई है.

भोपाल नगर निगम लगाएगा शिविर

भोपाल नगर निगम प्रशासन ने शनिवार और रविवार को विशेष कर संग्रहण शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है, इन शिविरों में संपत्तिकर जमा करने वालों को 6 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, आमतौर पर वीकेंड पर अवकाश रहता है, लेकिन इस बार निगम ने इसे अवसर में बदलने की योजना बनाई है. निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण ने बताया कि करदाताओं को अधिक से अधिक छूट का लाभ मिले, इसके लिए दोनों दिन कर कार्यालयों के साथ-साथ शिविरों को भी पूरी तरह सक्रिय रखा जाएगा. दरअसल, भोपाल निगम ने 9 दिनों के भीतर 51 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक केवल 21 करोड़ की ही वसूली हो पाई है. बुधवार को अवकाश होने के कारण अपेक्षित वसूली नहीं हो सकी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः शराब पर फिर बोले पटवारी, कहा-MP में सबसे ज्यादा बिकने लगी, मंच से साधा निशाना

मंगलवार को सबसे ज्यादा वसूली

मंगलवार के दिन 6 करोड़ रुपए की संपत्तिकर वसूली हुई, जो इस वित्तीय वर्ष का अब तक का सबसे अधिक कलेक्शन है, इससे निगम को उम्मीद है कि यदि करदाता सक्रियता दिखाएं, तो लक्ष्य को अंतिम समय में भी हासिल किया जा सकता है. इसलिए जोन प्रभारियों को जिम्मेदारियां बांट दी गई है. भोपाल के 21 जोन प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे करदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क करें और 6 प्रतिशथ छूट की समय सीमा (31 अगस्त) के बारे में जागरूक करें. कमिश्नर ने यह भी स्पष्ट किया कि 31 अगस्त के बाद संपत्तिकर पर छूट समाप्त हो जाएगी और नागरिकों को अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ेगी.

राजस्व वसूली में लापरवाही को लेकर निगम ने सख्त कदम भी उठाए हैं, हाल ही में 133 कर्मचारियों का वेतन काटा गया क्योंकि उन्होंने एक से तीन दिन तक किसी भी प्रकार की टैक्स वसूली नहीं की थी. इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संकेत गया है कि निगम अब लापरवाही बिल्कुल नहीं सहेगा. जिससे भोपाल नगर निगम का यह मामला चर्चा में बना हुआ है.

ये भी पढ़ेंः सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी को मिलेगी MPCA की कमान ? क्या निर्विरोध होगा चुनाव

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!