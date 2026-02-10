Advertisement
भोपाल में नया कारनामा: ब्रिज, सीढ़ियों के बाद लगा अनोखा टावर, हाईटेंशन पोल के नीचे से सड़क

Bhopal Electricity Pole: भोपाल में 90 डिग्री ब्रिज फिर भोपाल नगर निगम की बिल्डिंग की सीढ़िया तो सबने देख ही ली है, अब यहां एक अनोखा बिजली का टावर भी लगा है, जिसने फिर भोपाल को चर्चा में ला दिया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 10, 2026, 12:29 PM IST
भोपाल में लगा अनोखा बिजली टावर
भोपाल में लगा अनोखा बिजली टावर

Bhopal Unique Engineering: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आजकल कमाल के नजारे देखने को मिल रहे हैं. पहले 90 डिग्री ब्रिज भोपाल में सबने देखा था. उसके बाद भोपाल नगर निगम की बिल्डिंग में बनी सीढ़ियों में छोड़ी गई जगह भी सबने देखी, जिसमें साफ लापरवाही देखने को मिल रही है, जबकि अब एक और नया कारनामा सामने आया है, जहां एक हाईटेंशन लाइन के टावर के नीचे से सड़क निकाल दी गई है, जिसे देख लोग अनोखा 'एफिल टावर' तक कह रह हैं, क्योंकि यह भी एक तरह की सीधी लापरवाही दिख रही है. फिलहाल बिजली का टावर चर्चा में बना हुआ है. 

भोपाल के करोंद रोड का मामला

दरअसल, बिजली विभाग की इंजीनियरिंग की घोर लापरवाही का यह मामला करोंद रोड की विनायक वैली कॉलोनी से सामने आया है, जहां बीच सड़क में बिजली का हाईटेंशन पोल खड़ा कर दिया गया है. ऐसे में भारी वाहनों को तो यहां से निकलने में दिक्कत होती ही है, जबकि छोटे वाहन चालकों के निकलने में भी हर समय खतरा बना रहता है. बरसात के मौसम में करंट का डर बना रहता है, ऐसे में यह पोल एक बड़े खतरे को न्योता देता जरूर नजर आ रहा है. जबकि यहां कई बार सड़क हादसे भी हो चुकी हैं, जबकि आम लोगों को भी आने जाने में डर बना रहता है. 

ये भी पढ़ेंः भोपाल में 90 डिग्री ब्रिज के बाद नया कमाल, बिल्डिंग में सीढ़ी के पास छोड़ी जगह

सालों से लगा है टावर 

खास बात यह है कि यह बिजली टावर कई सालों से यह बना हुआ है, लेकिन अब तक इस लापरवाही को ठीक नहीं किया जा रहा है. स्थानीय लोगों को भी यहां परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि धीरे-धीरे आबादी का बढ़ना शुरू हो गया है, जबकि पहले यहां ज्यादा चहल पहल नहीं थी, लेकिन अब आबादी बढ़ने से बारिश के दिनों में यहां खतरा बना रहता है. स्थानीय लोगों ने भी इस टावर को लेकर कई बार नाराजगी जाहिर की है, लेकिन अब तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है. 

टावर शिफ्टिंग की मांग 

स्थानीय लोगों ने इस टावर को शिफ्ट करने की मांग की है, जबकि हाईटेंशन लाइन को भी यहां से हटाने की बात कही है. क्योंकि टावर के नीचे से लगातार गाड़ियां निकलती हैं, ऐसे में यहां खतरा बना रहता है. बता दें कि भोपाल में हाल फिलहाल में खराब इंजीनियरिंग के कई मामले सामने आ चुके हैं, पहले 90 डिग्री वाले ब्रिज का नाजारा सबने देखा, फिर भोपाल नगर निगम की बिल्डिंग में पीछे की तरफ बनी सीढ़ियों के पास काफी ज्यादा स्पेस छोड़ दिया गया है. 

ये भी पढ़ेंः सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बनकर घूम रहा था लुटेरा, परिजनों को डराकर वसूलता था रकम 

TAGS

bhopal electricity poleelectricity pole bhopalbhopal news

