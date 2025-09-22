1.5 साल के बच्चे का अपहरण, फिर पुलिस ने जो किया; आप भी कहेंगे- ऐसे एक्शन से ही खत्म होगा क्राइम

Bhopal Crime News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार सुबह एक डेढ़ साल के बच्चे का अपहरण हो गया. बच्चे के परिवार ने पहले आसपास ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब बच्चे का पता नहीं चला तो हारकर पुलिस के पास गए. इसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और तीन घंटे के अंदर ही बच्चे को ढूंढ़ निकाला. इसके लिए पुलिस ने 2 टीम का गठन किया था और बच्चे का पता लगाने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन लिए थे.

पुलिस ने 3 घंटे में कैसे किया कमाल?

भोपाल में भारत टॉकीज ब्रिज झुग्गी से रविवार को एक डेढ़ साल के बच्चे का अपहरण हो गया. पुलिस ने बताया कि मंगलवारा थाने के अंतर्गत भारत टॉकीज ओवरब्रिज निवासी शिकायतकर्ता मोहम्मद सलीम ने पुलिस को बताया कि जब सुबह पांच बजे वह उठा तो पाया कि उसका डेढ़ साल का बेटा झुग्गी से गायब है. इसके बाद परिवार के लोगों ने आसपास बच्चे की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला. इसके बाद परिवार के लोगों ने मंगलवारा थाने में शिकायत दर्ज कराई.

इसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और मामला दर्ज कर दो टीमें गठित कीं. एक टीम को सीसीटीवी कैमरे खंगालने का काम सौंपा गया, जबकि दूसरी टीम ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड समेत संभावित ठिकानों पर तलाशी ली. पुलिस ने इस 30 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की. पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में दो लोग बच्चे को लेकर जाते दिखे. इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की चेन बनाई और बच्चे की तलाश में एक-एक कर 30 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाल डाले. पुलिस को सफलता मिली और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर बच्चे को अशोका गार्डन क्षेत्र की बिजली कॉलोनी से बरामद किया गया.

अपराध का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि दो आरोपियों की पहचान हो गई है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. हालांकि, अभी तक अपराध का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है और आरोपियों से पूछताछ के बाद ही घटना के कारणों का खुलासा हो पाएगा. पुलिस ने बताया कि जब आरोपियों ने देखा कि पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है तो वे बच्चे को छोड़कर भाग गए. पुलिस ने बताया कि आरोपी स्थानीय निवासी हैं. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मंगलवारा थाने के कांस्टेबल शुभम परमार ने अपहृत लड़के को बरामद करने में अहम भूमिका निभाई.