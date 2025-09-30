Advertisement
'बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं' देने का आदेश खत्म, बिना रोक-टोक के मिला पेट्रोल, 2 महीने की अवधि हुई पूरी

Bhopal News-भोपाल में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं का नया आदेश नहीं जारी हुआ है. 29 सितंबर को इस आदेश की अवधि खत्म हो गई है. नए आदेश के जारी नहीं होने की वजह से शहर के अधिकांश पेट्रोल पंप पर बाइक सवारों को बिना हेलमेट पेट्रोल दिया जाने लगा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 30, 2025, 06:24 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के भोपाल में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने का आदेश खत्म हो गया है. नया आदेश फिलहाल जारी नहीं किया गया है. बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं का आदेश कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 30 जुलाई को जारी किया था, जो सितंबर 29 तक के लिए था. नए आदेश के जारी नहीं होने की वजह से शहर के अधिकांश पेट्रोल पंप पर लोगों को बिना हेलमेट के ही पेट्रोल दिया जाने लगा है. आज फिर से नया आदेश जारी होने की संभावना है. 

आदेश की अवधि खत्म
कलेक्टर के आदेश की अवधि खत्म होने के बाद कई पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के बाइक सवार पहुंचे. जिन्हें बिना हेलमेट के पेट्रोल दिया गया. शहर के एमपी नगर, आईएसबीटी, कोहेफिजा, कोलार, होशंगाबाद रोड समेत कई इलाकों में बिना हेलमेट के ही बाइक सवारों को पेट्रोल दिया गया है. बताया जा रहा है कि इस आदेश को लेकर फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह जादौन ने भी कलेक्टर से चर्चा की है. 

आदेश के पेट्रोल पंप हुए सील 
कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई का प्रावधान था. आदेश के जारी होने के बाद बैरसिया, होशंगाबाद रोड समेत कई पेट्रोल पंपों की जांच की गई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा पंपों को सील कर दिया गया. इन पंपों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन किए जाने से संबंधितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए थे.

कलेक्टर ने किया था आदेश जारी
30 जुलाई को कलेक्टर सिंह के आदेश में कहा गया था कि इस संबंध में समय-समय पर केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं. साथ ही मप्र मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी और वाहन चालक अनिवार्य रूप से आईएसआई मार्क हेलमेट पहनेगा. बता दें कि बिना हेलमेट पहने टू-व्हीलर्स चलाने से हादसे की संभावना बनी रहती है. वहीं हेलमेट पहनने से जान काफी हद तक बच सकती है.

यह भी पढ़ें-हादसे बाद गुस्साई भीड़ ने फूंका स्टोन क्रशर, कर्मचारियों पर किया जानलेवा हमला

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bhopal की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

