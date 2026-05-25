भोपाल-नोएडा फ्लाइट की बुकिंग शुरू, किराया होगा 4662 रुपए, 1 जुलाई भरेगी उड़ान

Bhopal-Noida Flight: भोपाल से नोएडा के बीच चलने वाली पहली फ्लाइट की बुकिंग शुरू हो चुकी है. खास बात यह है कि इसका किराया भी ज्यादा नहीं है. ऐसे में यात्रियों को आने जाने में आसानी होगी.
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Noida Bhopal Bookings Opened: भोपाल और नोएडा के लोगों के लिए अच्छी खबर है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भोपाल से पहली फ्लाइट 1 जुलाई से शुरू होने वाली है. जिसके लिए बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. यह फ्लाइट इंडिगों की होगी. जिसके लिए किराया भी ज्यादा नहीं रखा गया है. ऐसे में अब भोपाल से नोएडा और ग्रेटर नोएडा आने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली नहीं जाना होगा और उन्हें सीधा नोएडा आने का फायदा मिलेगा. वहीं भोपाल की भी अब पश्चिमी यूपी के शहरों से कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी.
शाम को संचालित होगी फ्लाइट
भोपाल और नोएडा के बीच इंडिगो 78 सीटों वाले एटीआर-72 विमान को संचालित करेगा. यह फ्लाइट दोनों शहरों के बीच शाम के वक्त संचालित होगी. एक फ्लाइट नोएडा से भोपाल राजा भोज एयरपोर्ट के लिए उड़ाने भरेगी. जबकि एक फ्लाइट भोपाल से नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेगी. ऐसे में वर्किंग यात्रियों के लिए भी यह फ्लाइट आसान रहेगी. सुबह से काम पूरा करने के बाद फ्लाइट को आसानी से पकड़ा जा सकता है. इस फ्लाइट का संचालन होने से सबसे ज्यादा फायदा भोपाल के यात्रियों को होगा. क्योंकि भोपाल के लोग बड़ी संख्या में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहते हैं. जिन्हें आने जाने में आसानी होगी.
4662 रुपए होगा किराया
भोपाल से नोएडा के बीच चलने वाली फ्लाइट का किराया भी ज्यादा नहीं रखा गया है. फ्लाइट का किराया 4662 रुपए रखा गया है. दोनों शहरों के बीच की दूरी के हिसाब से इसे किफायती ही माना जा रहा है. बुकिंग शुरू हो चुकी है. 1 जुलाई से इस फ्लाइट का संचालन शुरू हो जाएगा. भोपाल की दिल्ली-एनसीआर के बीच हवाई कनेक्टिविटी और मजबूत होगी. अब तक नोएडा आने वाले यात्रियों को दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी. लेकिन अब सीधी फ्लाइट शुरू होने से यात्रियों को एक और विकल्प मिलेगा.
भोपाल से नोएडा आने जाने में हर दिन की यात्रा का विकल्प भी शुरू होगा. क्योंकि इस प्लाइट का नियमित संचालन किया जाएगा. ऐसे में यात्रियों को आने जाने में अब ज्यादा विकल्प रहेंगे.
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