/MP विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी, 20 से 24 जुलाई तक चलेगा सत्र, कई महत्वपूर्ण विधेयक होंगे पेश

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MP Vidhansabha Monsoon Session-मध्यप्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र की तारीखें तय कर दी गई हैं. संसदीय सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस बार मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगा. पांच दिनों के इस संक्षिप्त लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सत्र में विधायी और वित्ती कार्यों पर मुख्य जोर रहेगा, जिसके लिए विधायकों द्वारा प्रश्न और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.
वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट
इस मानसूत्र सत्र का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण एजेंडा वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट माना जा रहा है. राज्य सरकार अधोसंरचना विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की गति बढ़ाने के लिए सदन में अतिरिक्त वित्तीय प्रावधानों का प्रस्ताव रख सकती है. इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों को मजबूती देने वाली स्वामित्व योजना से जुड़े प्रशासनिक और कानूनी संशोधनों पर भी सदन में चर्चा होगी, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.
यूसीसी पर हो सकती है चर्चा
इस सत्र के दौरान समान नागिरक संहिता पर भी चर्चा होने की प्रबल संभावना है. प्रदेशभर से सुझाव जुटा रही सरकारी समिति अपनी रिपोर्ट का प्रारूप तैयार कर रही है, हालांकि यह विधेयक इसी सत्र में पेश होगा या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है. इसके साथ ही, प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध करने से जुड़े मसौदे और नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयकों को भी सदन के पटल पर रखा जा सकता है.
विपक्ष उठा सकता है यह मुद्दे
दूसरी तरफ, विपक्ष भी प्रदेश के अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर सकता है. राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मुद्दे को सदन में विपक्ष उठा सकता है. इसके अलावा, किसानों की समस्याएं, बिजली-पानी की किल्लत, बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे जनता से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष सदन में सवाल उठा सकता है. वहीं, सरकार भी अपनी विकास योजनाओं, निवेश और रोजगार सृजन की उपलब्धियों को सामने रखकर विपक्ष के हमलों का जवाब देने की योजना बना रहा है. कुल मिलाकर यह पांच दिवसीय सत्र काफी हंगामेदार और नीतिगत फैसलों से भरा रहने वाला है.
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