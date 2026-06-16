/MP विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी, 20 से 24 जुलाई तक चलेगा सत्र, कई महत्वपूर्ण विधेयक होंगे पेश

विपक्ष उठा सकता है यह मुद्दे

दूसरी तरफ, विपक्ष भी प्रदेश के अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर सकता है. राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मुद्दे को सदन में विपक्ष उठा सकता है. इसके अलावा, किसानों की समस्याएं, बिजली-पानी की किल्लत, बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे जनता से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष सदन में सवाल उठा सकता है. वहीं, सरकार भी अपनी विकास योजनाओं, निवेश और रोजगार सृजन की उपलब्धियों को सामने रखकर विपक्ष के हमलों का जवाब देने की योजना बना रहा है. कुल मिलाकर यह पांच दिवसीय सत्र काफी हंगामेदार और नीतिगत फैसलों से भरा रहने वाला है.