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MP विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी, 20 से 24 जुलाई तक चलेगा सत्र, कई महत्वपूर्ण विधेयक होंगे पेश

MP News-मध्यप्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र 20 से 24 जुलाई तक चलेगा. इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस सत्र में सरकार पहला अनुपूरक बजट पेश कर सकती है और यूसीसी, स्वामित्व योजना जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 16, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:23 PM IST
MP विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी, 20 से 24 जुलाई तक चलेगा सत्र, कई महत्वपूर्ण विधेयक होंगे पेश

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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