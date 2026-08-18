'न परीक्षा न परिणाम 4 साल की डिग्री 6 साल में भी नहीं हुई पूरी', भोपाल में 15 दिनों से नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन जारी

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राज्य भर के नर्सिंग छात्रों ने भोपाल के नीलम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया. छात्रों का कहना है कि नर्सिंग शिक्षा से जुड़े विवादों और चल रही कानूनी प्रक्रिया के कारण उनका शैक्षणिक भविष्य लगभग छह साल से अधर में लटका हुआ है. समय पर परीक्षा न होने, डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर जारी न होने और स्कॉलरशिप मिलने में देरी से परेशान हैं. B.Sc. नर्सिंग और GNM कोर्स के बड़ी संख्या में छात्रों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया.
राजधानी भोपाल में बीते 15 दिनों से नर्सिंग छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों का कहना जो डिग्री 4 साल में पूरी हो जाना चाहिए थी, वह 6 साल में भी पूरी नहीं हो पाई न परीक्षा हो रही है और न ही रिजल्ट जारी कर रहे हैं. छात्रों का कहना है सरकार ने उनकी डिग्रियां कचरे के डब्बे में डाल दी हैं. 2020 सत्र के नर्सिंग स्टूडेंट्स की पिछले कई 6 सालों से परीक्षाएं नहीं हो रही हैं और जिन छात्र-छात्राओं को परीक्षाएं हुई उनके रिजल्ट जारी नहीं किए जा रहे हैं. हम लोग 15 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुनती ही नहीं है.
'सरकार हमारी सुन ही नहीं रही'
नर्सिंग छात्रों का कहना है कि सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है. सरकार हमारे साथ न्याय नहीं कर रही. हम यहां से हटने वाले नहीं जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, इस वक्त हमारी नौकरियां हमारे हाथों में होना चाहिए थी, लेकिन फिलहाल हम लोग यहां बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं.
NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष की मांग
NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार का कहना नर्सिंग घोटाले की सजा छात्र भुगत रहे हैं. उनका कहना है कि अब तक दोषियों को सजा नहीं मिली और जिन बच्चों का कोई दोष नहीं है, उन्हें सजा मिल रही है. 2020 के स्टूडेंट अब तक नर्सिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए. हम सरकार से मांग कर रहे हैं. इन छात्रों की तत्काल परीक्षा करवाए और परिणाम जारी किए जाए.
नर्सिंग छात्रों की मांग
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