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'न परीक्षा न परिणाम 4 साल की डिग्री 6 साल में भी नहीं हुई पूरी', भोपाल में 15 दिनों से नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन जारी

भोपाल के नीलम पार्क में राज्यभर के नर्सिंग छात्रों ने प्रदर्शन किया. छात्रों का आरोप है कि नर्सिंग शिक्षा से जुड़े विवाद और कानूनी प्रक्रिया के चलते उनका भविष्य करीब 6 साल से अटका है. परीक्षा, डिग्री, रजिस्ट्रेशन और स्कॉलरशिप में देरी से परेशान छात्र 15 दिनों से धरने पर बैठे हैं.

Reported ByAnil Nagar
Published: Aug 18, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:15 PM IST
'न परीक्षा न परिणाम 4 साल की डिग्री 6 साल में भी नहीं हुई पूरी', भोपाल में 15 दिनों से नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन जारी

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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