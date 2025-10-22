Advertisement
भोपाल से पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत में मिलेगी खास सुविधा, सफर होगा आसान

Bhopal Patna Vande Bharat: भोपाल से पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लेस होगी, जिसमें यात्रियों को कई नई सुविधाएं मिलनी अब शुरू होगी. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 22, 2025, 01:16 PM IST
भोपाल से पटना के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन
भोपाल से पटना के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन

Vande Bharat Express Facilities: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बिहार की राजधानी पटना के लिए जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सुविधा शुरू होने वाली है. खास बात यह है कि यह ट्रेन कई आधुनिक सुविधाओं से लेस होगी, जिससे न केवल यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा, बल्कि उन्हें कई जानकारियां आसानी से मिल सकेगी. यह ट्रेन अमृत भारत योजना के तहत चलाई जानी है, पहले दिवाली तक ही यह ट्रेन शुरू करने की योजना थी, लेकिन अब यह ट्रेन दिवाली के बाद ही शुरू होगी, जिसमें और सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. 

लाइव लोकेशन मिलेगी 

भोपाल से पटना के बीच शुरू होने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को अमृत भारत ट्रेन कहा जा रहा है. रेलवे की तरफ से बताया गया कि इस ट्रेन के कोच में अब बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन लगाई जाएंगी, जिन पर यात्रियों को ट्रेन की लाइव लोकेशन और रनिंग स्टेटस की जानकारी सीधे मिलती रहेगी. यानी अब कोच में बैठकर ही यात्री यह जान सकेंगे कि ट्रेन कहां पहुंची है और कितनी देर में अगला स्टेशन आने वाला है. यानि यात्रियों को अब मोबाइल में बार-बार लोकेशन चेक करने की जरूरत नहीं होगी मेट्रों की तरह आसानी से यात्रियों को लाइव लोकेशन की जानकारी मिल सकेगी. 

ट्रेन में यह बदलाव होंगे

स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के हर कोच में बड़ी डिजिटल स्क्रीन लगेगी, जिसमें ट्रेन की स्थिति की जानकारी मिलेगी, इसके अलावा पहले एक कोच में सिर्फ 4 बोतल स्टैंड होते थे, लेकिन अब बोतल स्टैंड की संख्या भी बढ़ाकर 10 कर दी जाएगी. इसके अलावा यात्रियों की जरूरत को देखते हुए अब मोबाइल स्टैंड भी लगाए जा रहे हैं, जिससे यात्रा के दौरान फोन को चार्जिंग के साथ-साथ रखा जा सके. यानि यात्रियों को अब बिल्कुल आराम दायक सफर का आनंद इस नई ट्रेन में मिलेगा. 

दिसंबर-जनवरी तक चल सकती है ट्रेन 

भारतीय रेलवे के मुताबिक यह ट्रेन दिवाली से पहले चलाने की योजना थी, लेकिन अब इस ट्रेन को दिसंबर से जनवरी के बीच में शुरू करने की बात सामने आ रही है. हालांकि रेलवे की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन भोपाल रेल मंडल के सीनियर अधिकारियों के मुताबिक जैसे-जैसे नए रैक तैयार होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. हालांकि अभी भोपाल-पटना के बीच अमृत भारत ट्रेन के संचालन की सटीक तारीख तय नहीं की गई है. माना जा रहा है कि नवंबर के बाद जल्द ही ट्रेन चलाने का ऐलान किया जा सकता है. 

