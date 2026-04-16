भोपाल की 170 कॉलोनियों में दिए जाएंगे PNG कनेक्शन, घरेलू सिलेंडरों की किल्लत होगी दूर

Bhopal PNG Connection: भोपाल में एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत को दूर करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. इसके लिए पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है. पाइप्ड नैचुरल गैस पर भोपाल प्रशासन का फोकस बना हुआ है. भोपाल शहर के 15 वार्डों में आने वाली 170 कॉलोनियों में कैंप लगाकर पीएनजी कनेक्शन दिए जाने का प्लान बनाया है. ताकि एलपीजी की नियमित सप्लाई प्रभावित न हो. इसके लिए इन कॉलोनियों में कैंप लगाए जाएंगे और सभी कनेक्शन दिए जाएंगे. ताकि घरेलू गैस सिलेंडर की समस्या को कम किया जा सके.

भोपाल में 3 महीने में होगा काम

भोपाल में अगले तीन महीने में पीएनजी कनेक्शन दिए जाएंगे. इसके लिए हर कॉलोनी में कैंप लगेगा. इसके लिए भोपाल नगर निगम की तरफ से सभी 15 वार्डों में अधिकारियों और 4 जोनल अधिकारियों की ड्यूटी लगेगी. जिसकी निगरानी जिला प्रशासन की तरफ से की जाएगी. क्योंकि पिछले दिनों एलपीजी बुकिंग की पैनिक बुकिंग के बाद भोपाल शहर में भी हालत बिगड़े थे. ऐसे में नगर निगम अब पीनएजी कनेक्शन पर जोर देना शुरू कर दिया है. ताकि आने वाले वक्त में एलपीजी के घरेलू गैस सिलेंडर पर ज्यादा डिपेंडसी न रहे और सबके घरों तक पीनएजी के कनेक्शन पहुंचे.

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भोपाल के लोगों को मिलेगी जानकारी

भोपाल के लोगों को पीएनजी कनेक्शन से जुड़ी हर जानकारी भी दी जाएगी. इसके लिए भोपाल नगर निगम के अधिकारी घर-घर जाएंगे. खास बात यह है कि जब लोगों के घरों में पीएनजी कनेक्शन लग जाएगा तो फिर उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा. अगर कोई कॉलोनीवासी पीएनजी का कनेक्शन नहीं लेना चाहता है तो इसके लिए उसे एक असहमति प्रमाण पत्र भी भरकर देना होगा. जिसमें कनेक्शन नहीं लेने का कारण भी बताना होगा. भोपाल नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक नर्मदापुरम रोड से सुभाष नगर तक 170 कॉलोनियों में पीएनजी कनेक्शन का नेटवर्क पहुंच चुका है. जबकि इसे न्यू मार्केट इलाके तक बढ़ाने की तैयारी है.

भोपाल शहर में अगले तीन महीने में ज्यादा से ज्यादा कॉलोनियों में पीएनजी कनेक्शन पहुंचाकर सप्लाई आसान बनानी है. क्योंकि जितने पीएनजी के कनेक्शन बढ़ेंगे उतने ज्यादा एलपीजी के कनेक्शनों में कमी आएगी.

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