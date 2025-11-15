Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3005021
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में प्रिंटिंग का अनुभव लेकर घर में छाप रहा था नकली नोट, 2.25 लाख के जाली नोट और उपकरण जब्त

Bhopal News-भोपाल में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है, आरोपी के पास से 2.25 लाख के नकली नोट बरामद किए हैं. युवक प्रिटिंग प्रेस के अनुभव का इस्तेमाल कर घर में नोट छाप रहा था. पुलिस यह जांच कर रही है कि वह कब से नकली नोट तैयार कर रहा था. आरोपी ने अपना नाम विवेक यादव बताया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 15, 2025, 03:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल में प्रिंटिंग का अनुभव लेकर घर में छाप रहा था नकली नोट, 2.25 लाख के जाली नोट और उपकरण जब्त

Madhya Pradesh News-मध्यप्रदेश के भोपाल पुलिस ने पिपलानी इलाके में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए घर में नकली नोट छापने वाले युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी विवेक यादव, निवासी मुरली नगर, करोंद ने अपने ही घर में कम्प्यूटर और प्रिंटर की मदद से जाली नोट तैयार कर रहा था. पुलिस ने उसके कब्जे से कुल 2 लाख 25 हजार 500 रुपए मूल्य के नकली नोट बरामद किए हैं. 

नकली नोट किए गए बरामद
शुक्रवार शाम करबी 4 बजे पिपलानी थाना पुलिस को सूचना मिली के शांति नगर झुग्गी बस्ती के पास एक युवक नकली नोट चलाने की कोशिश में है. सब इंस्पेक्टर आनंद सिंह परिहार की टीम ने तुरंत घेराबंद कर युवक को पकड़ लिया. जब युवक की तलाश ली गई तो उसके पास 500 रुपए के 23 नकली नोट मिले हैं. 

प्रिंटिंग प्रेस में करता था काम
पूछताछ में विवेक ने कबूला कि वह प्रिंटिंग प्रेस में काम कर चुका है और उसी अनुभव का इस्तेमाल कर घर पर जाली नोट छाप रहा था. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उसके घर की तलाशी ली, जहां से 500 रुपए के 428 नकली नोट, एक कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और नोट बनाने में इस्तेमाल अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में जुटी
अब पुलिस ने यहां जांच कर रही है कि आरोपी कब से इस काम में लगा था और क्या उसने नकली नोट बाजार में भी चलाए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उसके नेटवर्क और संभावित सहयोगियों की भी जांच शुरू कर दी है. बता दें कि पिछले कुछ महीनों में अलग-अलग जिलों से बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद किए गए हैं. 

यह भी पढ़ें-'Icy-आख...Sanday-रवीवार', अधर में लटका बच्चों का भविष्य, टीचर पढ़ा रहे गलत स्पेलिंग

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmadhya pradesh newsbhopal news

Trending news

betul news
7 दिन के मासूम पर टूटा दुखों का पहाड़! डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता की मौत
Shiv Mandir
115 फुट ऊंचाई पर बना शिव मंदिर, भूतों ने 1 रात में बनाया! हजारों साल बाद भी रहस्य
chhattisgarh teacher news
'Icy-आख...Sanday-रवीवार', अधर में लटका बच्चों का भविष्य, टीचर पढ़ा रहे गलत स्पेलिंग
Mohan Yadav
बिहार चुनाव: CM मोहन यादव बोले- जनता के विश्वास और PM मोदी के नेतृत्व की प्रचंड जीत
chhattisgarh naxal news
तेलंगाना में बड़े लीडर आजाद समेत 8 माओवादी ने हथियार फेंक किया सरेंडर
Panna Diamond GI Tag
अब दुनिया में चमकेगा पन्ना का हीरा, मिला GI टैग, बढ़ेगी कीमत
BJP
कमलनाथ के गढ़ में BJP की बड़ी प्लानिंग, बनाई नई रणनीति; कांग्रेस की वापसी मुश्किल!
MP School Time
बढ़ती ठंड के बीच बदला स्कूलों का टाइम! जानिए एमपी में अब कितने बजे से लगेंगी क्लास?
Chhattisgarh Highcourt
एक्शन में हाईकोर्ट! आदेशों की अवहेलना पर दो IAS अधिकारियों को तलब,जमानती वारंट जारी
mp news
लाखों हड़पे जाने से आहत प्रॉपर्टी डीलर ने की आत्महत्या, BJP नेता पर लगाए गंभीर आरोप