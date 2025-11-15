भोपाल में प्रिंटिंग का अनुभव लेकर घर में छाप रहा था नकली नोट, 2.25 लाख के जाली नोट और उपकरण जब्त

Madhya Pradesh News-मध्यप्रदेश के भोपाल पुलिस ने पिपलानी इलाके में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए घर में नकली नोट छापने वाले युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी विवेक यादव, निवासी मुरली नगर, करोंद ने अपने ही घर में कम्प्यूटर और प्रिंटर की मदद से जाली नोट तैयार कर रहा था. पुलिस ने उसके कब्जे से कुल 2 लाख 25 हजार 500 रुपए मूल्य के नकली नोट बरामद किए हैं.

नकली नोट किए गए बरामद

शुक्रवार शाम करबी 4 बजे पिपलानी थाना पुलिस को सूचना मिली के शांति नगर झुग्गी बस्ती के पास एक युवक नकली नोट चलाने की कोशिश में है. सब इंस्पेक्टर आनंद सिंह परिहार की टीम ने तुरंत घेराबंद कर युवक को पकड़ लिया. जब युवक की तलाश ली गई तो उसके पास 500 रुपए के 23 नकली नोट मिले हैं.

प्रिंटिंग प्रेस में करता था काम

पूछताछ में विवेक ने कबूला कि वह प्रिंटिंग प्रेस में काम कर चुका है और उसी अनुभव का इस्तेमाल कर घर पर जाली नोट छाप रहा था. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उसके घर की तलाशी ली, जहां से 500 रुपए के 428 नकली नोट, एक कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और नोट बनाने में इस्तेमाल अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं.

पुलिस जांच में जुटी

अब पुलिस ने यहां जांच कर रही है कि आरोपी कब से इस काम में लगा था और क्या उसने नकली नोट बाजार में भी चलाए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उसके नेटवर्क और संभावित सहयोगियों की भी जांच शुरू कर दी है. बता दें कि पिछले कुछ महीनों में अलग-अलग जिलों से बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद किए गए हैं.

