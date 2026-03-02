Advertisement
भोपाल

भूलकर भी न करें ये गलती, वरना होली की खुशियों में पड़ जाएगा भंग, खाली हो जाएगा अकाउंट, भोपाल पुलिस की एडवाइजरी

Bhopal Police On Alert For Holi: होली के मद्देनजर भोपाल पुलिस अलर्ट मोड पर है. शहर में कानून व्यावस्था बनाए रखने के साथ-साथ पुलिस ने साइबर अपराधों से बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी की है.  पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री साझा न करें और फर्जी होली ऑफर या अनजान लिंक से सावधान रहने की अपील की है.  

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 02, 2026, 03:05 PM IST
Bhopal Police On Alert For Holi: होली के त्योहार को देखते हुए भोपाल पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है. शहर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के पुलिस बल तैनात किया जा रहा है, वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी. पुलिस ने आम लोगों से सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की है.  इस साथ ही साइबर अपराधों के बचाव के लिए पुलिस ने आम नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. 

खाततौर पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री साझा करने से बचने की अपील की गई है. साथ ही फर्जी होली ऑफर, लकी ड्रॉ, गिफ्ट लिंक या बैंक संबंधित कॉल और लिंक के जरिए ठगी की घटनाएं बढ़ जाती है. ऐसे में किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी निजी या बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें. भोपाल पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी थाने या साइबर हेल्पलाइन पर दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

साइबर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी 

  • होली से जुड़े किसी भी आपत्तिजनक, एडिटेड फोटो या वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर या फॉरवर्ड करना अपराध है. ऐसा करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
  • सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी बरतें.
  • आपत्तिजनक पोस्ट ना बनाएं, ना शेयर करें.
  • फर्जी "होली ऑफर" और "गिफ्ट लिंक" से बचें.
  • अनजान लिंक पर क्लिक न करें.
  • UPI, QR कोड केवल विश्वसनीय स्रोत से स्कैन करें.
  • OTP, PIN और पासवर्ड किसी से साझा न करें.
  • पुलिस ने डिजिटल पेमेंट के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है.
  • किसी भी अनजान व्यक्ति को OTP, PIN या पासवर्ड साझा न करने की चेतावनी दी गई है.
  • अगर साइबर अपराध से जुड़ी कोई घटना होती है, तो भोपाल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 9479990636 या राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत संपर्क करें.
  • www.cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है.

Bhopal PoliceHoli 2026Advisory Issued

भूलकर भी न करें ये गलती, वरना होली की खुशियों में पड़ जाएगा भंग, एडवाइजरी जारी
