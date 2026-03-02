भूलकर भी न करें ये गलती, वरना होली की खुशियों में पड़ जाएगा भंग, खाली हो जाएगा अकाउंट, भोपाल पुलिस की एडवाइजरी

Bhopal Police On Alert For Holi: होली के मद्देनजर भोपाल पुलिस अलर्ट मोड पर है. शहर में कानून व्यावस्था बनाए रखने के साथ-साथ पुलिस ने साइबर अपराधों से बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री साझा न करें और फर्जी होली ऑफर या अनजान लिंक से सावधान रहने की अपील की है.
Bhopal Police On Alert For Holi: होली के त्योहार को देखते हुए भोपाल पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है. शहर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के पुलिस बल तैनात किया जा रहा है, वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी. पुलिस ने आम लोगों से सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की है. इस साथ ही साइबर अपराधों के बचाव के लिए पुलिस ने आम नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.
खाततौर पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री साझा करने से बचने की अपील की गई है. साथ ही फर्जी होली ऑफर, लकी ड्रॉ, गिफ्ट लिंक या बैंक संबंधित कॉल और लिंक के जरिए ठगी की घटनाएं बढ़ जाती है. ऐसे में किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी निजी या बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें. भोपाल पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी थाने या साइबर हेल्पलाइन पर दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.
साइबर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
