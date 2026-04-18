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भोपाल वाले ध्यान दें! 19 अप्रैल को 84 से ज्यादा इलाकों में गुल रही बिजली, यहां देखें पूरा शेड्यूल

Bhopal power cut: भोपाल में  19 अप्रैल को 84 से ज्यादा इलाकों बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी.बिजली कंपनी के मुताबिक, ज्यादातर इलाकों में रखरखाव का काम सुबह 10:00 बजे शुरू होगा और शाम लगभग 5:00 बजे तक चलेगा. इस दौरान अलग-अलग इलाकों में बिजली कटौती की अवधि अलग-अलग तय की गई है. 

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 19, 2026, 12:01 AM IST
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भोपाल वाले ध्यान दें! 19 अप्रैल को 84 से ज्यादा इलाकों में गुल रही बिजली, यहां देखें पूरा शेड्यूल

Bhopal power cut: राजधानी भोपाल में 19 अप्रैल को बिजली कटौती के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है. रखरखाव और मरम्मत के काम के चलते शहर भर के 84 से ज्यादा इलाकों रविवार को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. जिनमें नए और पुराने दोनों तरह के इलाके शामिल हैं. 

बिजली कंपनी के मुताबिक, ज्यादातर इलाकों में रखरखाव का काम सुबह 10:00 बजे शुरू होगा और शाम लगभग 5:00 बजे तक चलेगा. इस दौरान अलग-अलग इलाकों में बिजली कटौती की अवधि अलग-अलग तय की गई है. कुछ इलाकों में सप्लाई लगभग 4 घंटे के लिए बाधित रहेगी, जबकि 41 से ज्यादा इलाकों में लगभग 5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी. इसके अलावा 20 से ज्यादा इलाकों में बिजली की सप्लाई लगभग 6 घंटे तक और 20 से ज्यादा और अन्य इलाकों में 7 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी.

बिजली कंपनी की अपील
बिजली कंपनी का कहना है कि ये कटौती नियमित रखरखाव और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए की जा रही हैं, जिसका मकसद भविष्य में बिजली की सुचारू और बिना किसी रुकावट के सप्लाई सुनिश्चित करना है. उपभोक्ताओं से आग्रह किया जाता है कि वे तय समय के अनुसार अपने जरूरी काम पहले ही निपटा लें और किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए जरूरी तैयारियां कर लें.

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प्रभावित होने वाले क्षेत्र की सूची

  • सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक: पुराना पीएचक्यू, रुस्तम परिसर और आसपास के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित.
  • सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक: भावना परिसर और आसपास का क्षेत्र में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित.
  • सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक: ट्रांसपोर्ट नगर, राधापुरम, कृष्णापुरम, शिवालय परिसर, अनुजा गांव, ऑप्टेल कुंज, कृष्णा विहार, झंडा चौक, खानूगांव चौराहा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, शिरीन कॉम्प्लेक्स, बादशाह अपार्टमेंट, क्लासेज अपार्टमेंट, संजय नगर, मौलाना आजाद कॉलोनी, ईदगाह हिल्स, प्रिंस कॉलोनी, प्रभु नगर, नियातमपुरा, ईदगाह, नीलकंठ कॉलोनी, शारदा परिसर और आसपास के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित.
  • सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक: कैंची छोला, सत्य ज्ञान कॉलोनी, नवजीवन कॉलोनी, आदमपुर, छावनी, डोबरा, चोर सगोनी, ओमेगा फार्म, गैस राहत क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित.
  • सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक: चंबल, बिजली नगर, पलासी, बड़वई, एलिक्सिर ग्रीन, नाइस स्पेस कॉलोनी, राज नगर, गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित.

ये भी पढ़ें : अक्षय तृतीया से बाबा महाकाल को शीतलता देगी 'जलधारा', जानें क्या है 11 कलश बांधने की ये ऐतिहासिक परंपरा

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