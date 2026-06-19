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Bhopal Power Cut: राजधानी भोपाल के कई इलाकों में शुक्रवार 19 जून को बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी. विद्युत कंपनी के अनुसार निर्माण कार्य और लाइन मेंटेनेंस के चलते निर्धारित समय तक बिजली गुल रहेगी. कंपनी ने संबंधित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से अपील की है कि अपने जरूरी काम पहले ही पूरा कर लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके.
बिजली कंपनी के अनुसार, शहर के ज्यादातर हिस्सों में सुबह 10:00 बजे से मेंटेनेंस का काम शुरू होगा और दोपहर 2:00 बजे तक चलेगा. 11 से ज्यादा इलाकों में चार घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी, जबकि आठ से ज्यादा इलाकों में दो घंटे के लिए बिजली गुल रहेगी.
इन क्षेत्रों में बंद रहेगी बिजली
उपभोक्ताओं से अपील
बिजली कंपनी द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर बिलजी कटौती की जाएगी. इस दौरान मेंटेनेंस और तकनीकी कार्य पूरे किए जाएंगे. कार्य पूरा होने के बाद बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी. उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे बिजली से संबंधित उपकरणों का उपयोग सावधानी से करें और कटौती के निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए अपनी दैनिक गतिविधियों की योजना बनाएं.
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