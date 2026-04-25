भीषण गर्मी के बीच बड़ा झटका! भोपाल में 15 से ज्यादा इलाकों में घंटों गुल रहेगी बिजली, देखें प्रभावित क्षेत्रों की पूरी लिस्ट

Bhopal Power Cut: भोपाल के 15 से ज्यादा इलाकों में 26 अप्रैल को सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक मेंटेनेंस के काम की वजह से बिजली गुल रहेगी. इस दौरान 13 से ज्यादा इलाकों में बिजली की सप्लाई लगभग 7 घंटे तक और दो इलाकों में लगभग 5 घंटे तक बाधित रहेगी.
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Bhopal Power Cut: राजधानी भोपाल के नए और पुराने 15 से अधिक इलाकों के लिए 26 अप्रैल रविवार का बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया गया है. बिजली कंपनी के अनुसार सुबह 7 बजे से मेंटेनेंस कार्य शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा. इस दौरान 13 से ज्यादा क्षेत्रों में करीब 7 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी, जबकि दो इलाकों में लगभग 5 घंटे तक सप्लाई बंद रहेगी. ऐसे में दोपहर की तेज गर्मी में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
कब और कितने देर तक होगी बिजली कटेगी
लोगों ने जताई नाराजगी
वहीं बिजली कटौती लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है. लोगों का कहना है कि अक्सर, 2-3 घंटे की तय कटौती बढ़कर 6-7 घंटे तक खिंच जाती है. कुछ इलाकों में बिजली की स्थिति और भी बदतर बताई जा रही है. वहां पूरे दिन बिजली नहीं रहती और रात में भी वोल्टेज में उतार-चढ़ाव बना रहता है. भीषण गर्मी के बीच लंबे समय तक बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं.
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