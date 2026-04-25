भीषण गर्मी के बीच बड़ा झटका! भोपाल में 15 से ज्यादा इलाकों में घंटों गुल रहेगी बिजली, देखें प्रभावित क्षेत्रों की पूरी लिस्ट

Bhopal Power Cut: राजधानी भोपाल के नए और पुराने 15 से अधिक इलाकों के लिए 26 अप्रैल रविवार का बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया गया है. बिजली कंपनी के अनुसार सुबह 7 बजे से मेंटेनेंस कार्य शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा. इस दौरान 13 से ज्यादा क्षेत्रों में करीब 7 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी, जबकि दो इलाकों में लगभग 5 घंटे तक सप्लाई बंद रहेगी. ऐसे में दोपहर की तेज गर्मी में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

कब और कितने देर तक होगी बिजली कटेगी

बिजली कंपनी द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, शहर के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समय पर बिजली की सप्लाई बंद रहेगी.

कई इलाकों जिनमें जनता नगर, पंचवटी, नबी बाग, कमला नगर और पारस नगर शामिल हैं, वहां सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक बिजली कटौती होगी.

शाहजहानाबाद, नूर महल रोड, अशोका कॉलोनी और आस-पास के इलाकों में सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक बिजली गुल रहेगी.

अमृतपुरी, गोपाल नगर, निर्मल नगर, नागार्जुन और अन्य इलाकों में सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी.

वहीं, अंसल ग्रीन, जानकी अपार्टमेंट्स और वंदना नगर जैसे इलाकों में दोपहर 3:00 बजे तक बिजली कटौती होगी.

गोविंदपुरा मार्केट, गोविंद गार्डन कॉलोनी, गोविंदपुरा मुख्य मार्केट में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी.

पुराना PHQ, रुस्तम कॉम्प्लेक्स में सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी.

लोगों ने जताई नाराजगी

वहीं बिजली कटौती लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है. लोगों का कहना है कि अक्सर, 2-3 घंटे की तय कटौती बढ़कर 6-7 घंटे तक खिंच जाती है. कुछ इलाकों में बिजली की स्थिति और भी बदतर बताई जा रही है. वहां पूरे दिन बिजली नहीं रहती और रात में भी वोल्टेज में उतार-चढ़ाव बना रहता है. भीषण गर्मी के बीच लंबे समय तक बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं.

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