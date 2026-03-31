भोपालवासी ध्यान दें! 1 अप्रैल को 50 से ज्यादा इलाकों में गुल रहेगी बिजली, देखें पूरी लिस्ट

Bhopal Mein Bijli Katouti: राजधानी भोपाल में 1 अप्रैल को बड़े स्तर पर बिजली कटौती की जाएगी. बिजली कंपनी द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार शहर के नए और पुराने मिलाकर 50 से अधिक इलाकों में मेंटनेंस कार्य के चलते सप्लाई प्रभावित रहेगी.

बिजली कंपनी के मुताबिक, ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से मेंटेनेंस का काम शुरू होगा, जो शाम करीब 5 बजे तक चलेगा. इस दौरान 26 से अधिक इलाकों में लगभग 6 घंटे तक बिजली गुल रहेगी. वहीं 15 से ज्यादा क्षेत्रों में 4 घंटे, 8 से अधिक क्षेत्रों में करीब 5 घंटे और कुछ इलाकों में 7 घंटे तक बिजली सप्लाई बाधित रहने की संभावना है. बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जरूरी काम पहले ही निपटा लें और निर्धारित समय के अनुसार अपनी तैयारी कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.

इन इलाकों में बाधित रहेगी बिजली

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सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक डैनिश हिल्स टाउनशिप, डैनिश हिल्स व्यू-3, ऑगस्टस बिल्डर्स, CI पार्क व्यू, AG क्लासिक, नेताजी हिल्स, वेस्टएंड एवेन्यू, साईंनाथ कॉलोनी और आस-पास के इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधितरहेगी.

सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक E-6, E-7 सेक्टर, गौतम नगर JJ, नूपुर कुंज, और नंबर 12 मार्केट के पास की दुकानें में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी.

सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक जनता कॉलोनी, मीरा नगर, ईश्वर नगर, न्यू BDA JNNURM ब्लॉक, इंदिरा नगर, और साईं बाबा नगर में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी.

सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक बरखेड़ा पठानी, कृष्णा कॉलोनी, नरेंद्र नगर, शिब्बा वाला क्षेत्र, और मजदूर विकास कॉलोनी में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगा.

सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक कैंपस आवासीय क्षेत्र, प्रताप नगर, अहाता JJ (आंशिक), गांधी भवन, श्रीमती सुषमा स्वराज बंगला, सर्किट हाउस, प्रोफेसर कॉलोनी, सुदर्शन अपार्टमेंट्स, गीतांजलि हॉस्टल, बॉम्बे चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल, विद्या विहार स्कूल, इंदिरा भवन कॉलोनी, जैन मंदिर, कमला नेहरू, हरिजन बालिका हॉस्टल, अचल अपार्टमेंट्स, सागर अपार्टमेंट्स सहित अन्य इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी.

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