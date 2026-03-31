भोपालवासी ध्यान दें! 1 अप्रैल को 50 से ज्यादा इलाकों में गुल रहेगी बिजली, देखें पूरी लिस्ट

Bhopal Mein Bijli Katouti: 1 अप्रैल को रखरखाव के काम के चलते भोपाल के 50 से ज्यादा इलाकों में बिजली गुल रहेगी. सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच अलग-अलग इलाकों में 4 से 7 घंटे तक बिजली सप्लाई बाधित रहेगी. इसलिए निवासियों से आग्रह किया गया है कि वे अपने जरूरी काम पहले ही निपटा लें.
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Bhopal Mein Bijli Katouti: राजधानी भोपाल में 1 अप्रैल को बड़े स्तर पर बिजली कटौती की जाएगी. बिजली कंपनी द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार शहर के नए और पुराने मिलाकर 50 से अधिक इलाकों में मेंटनेंस कार्य के चलते सप्लाई प्रभावित रहेगी.
बिजली कंपनी के मुताबिक, ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से मेंटेनेंस का काम शुरू होगा, जो शाम करीब 5 बजे तक चलेगा. इस दौरान 26 से अधिक इलाकों में लगभग 6 घंटे तक बिजली गुल रहेगी. वहीं 15 से ज्यादा क्षेत्रों में 4 घंटे, 8 से अधिक क्षेत्रों में करीब 5 घंटे और कुछ इलाकों में 7 घंटे तक बिजली सप्लाई बाधित रहने की संभावना है. बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जरूरी काम पहले ही निपटा लें और निर्धारित समय के अनुसार अपनी तैयारी कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.
इन इलाकों में बाधित रहेगी बिजली
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