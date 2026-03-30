Bhopal Power Cut:भोपाल के इन इलाकों में गुल रहेगी बिजली, 4 से 6 घंटे तक नहीं आएगी बिजली, देखें पूरी लिस्ट

Bhopal Power Cut: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 31 मार्च 2026 को 22 से ज्यादा इलाकों में बिजली कटौती रहेगी, जहां सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मेंटेनेंस के चलते अलग-अलग क्षेत्रों में 4 से 6 घंटे तक बिलजी सप्लाई प्रभावित रहेगी.

बिजली विभाग इन इलाकों में रखरखाव का काम करेगा. इसके चलते बिजली की आपूर्ति प्रभावित रहेगी. जिन इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित होगी, उनमें गोपाल नगर, गौरा गांव, छन, दीप मोहिनी फेज-3 और बालाजी नगर जैसे कई प्रमुख इलाके शामिल हैं. बिलली विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए बेहतर होगी कि आप बिजली से जुड़े अपनी सभी जरूरी काम पहले ही पूरा कर लें, ताकि कटौती के दौरान किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े.

आपूर्ति पूरी तरह से रहेगी बाधित

इस दौरान बिजली कंपनी पावर लाइनों और उपकरणों पर रखरखाव का काम करेगी. इसके के लिए एक निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में बिजली कटौती की जाएगी. इस अवधि के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से बंद रहेगी

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इन इलाकों में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित

सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक: 111 मील गार्डन सिटी कॉलोनी, आरआरजी कॉलोनी, छान और आस-पास के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित.

सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक: सैर सपाटा, गौरा गांव और आस-पास के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित

सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक: अमृत पुरी, गोपाल नगर, निर्मल नगर, नागार्जुन, सुरभि लाइफ स्पेश, दीप मोहिनी फेस-3, सुख सागर, बाला जी नगर और आस-पास के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित.

लोगों से की अपील

बिजली कंपनी ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए अपने जरूरी काम पहले से ही पूरे कर लें. इससे बिजली कटौती के दौरान होने वाली असुविधा से बचने में मदद मिलेगी.

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