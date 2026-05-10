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Bhopal Power Cut: भोपाल वासी ध्यान दें! भीषण गर्मी के बीच 100 से ज्यादा इलाकों गुल रहेगी बिजली, देखें पूरा शेड्यूल

Bhopal Power Cut: भोपाल में रविवार 10 मई को मेंटेनेस कार्य के चलते 100 से अधिक इलाकों में 2 से 7 घंटे तक बिजली कटौती होगी. सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अलग-अलग क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. यहां देखें प्रभावति क्षेत्रों की सूची.

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 10, 2026, 06:59 AM IST
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Bhopal Power Cut: भोपाल वासी ध्यान दें! भीषण गर्मी के बीच 100 से ज्यादा इलाकों गुल रहेगी बिजली, देखें पूरा शेड्यूल

Bhopal Power Cut: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज रविवार 10 मई को 100 से अधिक क्षेत्रों में बिलजी आपूर्ति प्रभावित रहेगी. मेंटनेंस कार्य और नई बिजली लाइन बिछाने के चलते अलग-अलग इलाकों में 2 से 6 घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी. 

भोपाल बिजली कंपनी द्वारा जारी शटडाउन शेड्यूल के अनुसार, शहर के कई इलाकों में आज सुबह 10 बजे से मेंटेनेंस कार्य शुरू होगा, जो शाम लगभग 5 बजे तक जारी रहेगा. इस दौरान 29 से अधिक क्षेत्रों में करीब ढाई घंटे बिजली सप्लाई बाधित रहेगी. वहीं, 18 से ज्यादा इलाकों में चार घंटे, 23 से अधिक क्षेत्रों में पांच घंटे, 27 से ज्यादा इलाकों में 6 घंटे और 8 से अधिक क्षेत्रों में लगभग 7 घंटे तक बिजली कटौती है. 

इन इलाकों में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित 

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  • राजेंद्र नगर, करारिया, हरसिद्धि कॉम्प्लेक्स, द्वारका नगर, कृष्णा नगर, बाल भारती स्कूल इलाके में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक बिजली आपूर्ति  बाधित रहेगी. वहीं भरत नगर और छत्रसाल इलाके में 
  • सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.
  • ग्वाल मोहल्ला, कठपुतली मोहल्ला, 24 क्वार्टर, रोशनपुरा जेजे, मालवीय नगर, शारदा अपार्टमेंट, जीवन सागर अपार्टमेंट, श्री राम अपार्टमेंट, काशी कॉम्प्लेक्स और आंचल टॉवर इलाके में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक  बिजली आपूर्ति  बाधित रहेगी. 
  • पुष्पा नगर, एलआईजी क्वार्टर, कब्रिस्तान, 80 फीट रोड, रेस्ट हाउस, एमपीईबी कार्यालय, गरम गड्ढा रोड, नगर निगम कार्यालय, कम्मू का बाग और महामाई का बाग में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक  बिजली आपूर्ति  बाधित रहेगी.
  • सेमरा, खेजरा, भानपुर, कोलुआ, दामखेड़ा और खुशीपुरा सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक  बिजली आपूर्ति  बाधित रहेगी.
  • चांदबाद हिनोतिया, विजय नगर, पटेल की चाय, दुर्गा नगर कॉलोनी, सेमरा और गैस राहत हॉस्पिटल के आस-पास  सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक  बिजली आपूर्ति  बाधित रहेगी.
  • चांदबड़, बजरिया, विजय होटल, बीईएस कॉलोनी, किशोर टॉकीज और स्टेट बैंक सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक बिजली आपूर्ति  बाधित रहेगी.

ये भी पढ़ें : 20 मई को मेडिकल रहेंगे बंद! ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ बड़ा आंदोलन, 'भारत बंद' की दी चेतावनी

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