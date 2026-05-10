Bhopal Power Cut: भोपाल वासी ध्यान दें! भीषण गर्मी के बीच 100 से ज्यादा इलाकों गुल रहेगी बिजली, देखें पूरा शेड्यूल

Bhopal Power Cut: भोपाल में रविवार 10 मई को मेंटेनेस कार्य के चलते 100 से अधिक इलाकों में 2 से 7 घंटे तक बिजली कटौती होगी. सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अलग-अलग क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. यहां देखें प्रभावति क्षेत्रों की सूची.
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Bhopal Power Cut: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज रविवार 10 मई को 100 से अधिक क्षेत्रों में बिलजी आपूर्ति प्रभावित रहेगी. मेंटनेंस कार्य और नई बिजली लाइन बिछाने के चलते अलग-अलग इलाकों में 2 से 6 घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी.
भोपाल बिजली कंपनी द्वारा जारी शटडाउन शेड्यूल के अनुसार, शहर के कई इलाकों में आज सुबह 10 बजे से मेंटेनेंस कार्य शुरू होगा, जो शाम लगभग 5 बजे तक जारी रहेगा. इस दौरान 29 से अधिक क्षेत्रों में करीब ढाई घंटे बिजली सप्लाई बाधित रहेगी. वहीं, 18 से ज्यादा इलाकों में चार घंटे, 23 से अधिक क्षेत्रों में पांच घंटे, 27 से ज्यादा इलाकों में 6 घंटे और 8 से अधिक क्षेत्रों में लगभग 7 घंटे तक बिजली कटौती है.
इन इलाकों में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित
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