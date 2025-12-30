Advertisement
सड़क हादसों पर लगाम की तैयारी: अब पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए होने जा रहा ये काम

Bhopal News: भोपाल में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने विशेष रणनीति तैयार की है. परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में पैदल चलने वालों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 30, 2025, 10:50 AM IST
सड़क हादसों पर लगाम की तैयारी: अब पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए होने जा रहा ये काम

Bhopal News: सड़क हादसों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए  भोपाल में परिवहन विभाग ने एक नई पहल शुरू की है. इस प्लान का मुख्य मकसद पैदल चलने वालों की सुरक्षा पक्का करना है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि सड़क हादसों में सबसे ज़्यादा शिकार पैदल चलने वाले ही होते हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए परिवहन कमिश्नर विवेक शर्मा ने एक ज़रूरी मीटिंग में अलग-अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों को साफ़ निर्देश दिए.

सड़क हादसों पर लगाम की तैयारी
दरअसल, भोपाल में सड़क हादसों को कम करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अब पैदल चलने वालों की सुरक्षा पर खास ध्यान देगा, क्योंकि ज़्यादातर हादसे फुटपाथ और रोड क्रॉसिंग पर होते हैं. परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने एक मीटिंग में अलग-अलग विभाग के अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश दिए. सड़क सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए फुटपाथ और सुरक्षित रोड क्रॉसिंग बनाने का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. नए साल को देखते हुए सड़क हादसों को कम करने के लिए एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी भी तैयार की गई है.

इन चीजों पर रहेगा विशेष फोकस
सड़क हादसों को रोकने के लिए मुख्य फोकस फुटपाथ और रोड क्रॉसिंग पर होगा. इस समस्या से निपटने के लिए, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि शहर की मुख्य सड़कों पर पर्याप्त फुटपाथ बनाए जाएं और जहां लोग सड़क पार करते हैं, वहां आधुनिक क्रॉसिंग की सुविधा दी जाए. इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक टेक्निकल प्रपोज़ल तैयार किया गया है और इसे फाइनेंशियल और टेक्निकल मदद के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. इसके अलावा नए साल (2026) के दौरान होने वाले सेलिब्रेशन और संभावित भीड़ को देखते हुए रणनीतिक तैयारियां भी की गई हैं. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मानना ​​है कि इन उपायों से पैदल चलने वालों की सुरक्षा बढ़ेगी और सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आएगी.

