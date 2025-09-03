'मछली' की सिफारिश लेकर NHRC सदस्य के घर पहुंचा गुर्गा, कानूनगो ने फटकार कर निकाला

MP News-भोपाल में हिंदू युवतियों के धर्मांतरण और दुष्कर्म के आरोपी शारिक मछली ने अपने खिलाफ चल रही जांच रोकने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो को साधने को कोशिश की गई है. शारिक ने अपने साथ काम करने वाले एक प्रॉपर्टी कारोबारी का इस्तेमाल किया. उसने प्रियंक कानूनगो से मुलाकात कर शारिक को माफ करने की गुजारिश की गई. प्रियंक कानूनगो ने यह जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया.

घर से भगाया

प्रिंयक कानूनगो के घर पहुंचे युवक ने उनसे शारिक को माफ करने की गुजारिश की. इस पर प्रियंक कानूनगो ने उसे डांट कर घर से भगा दिया. युवक घर से जाते-जाते कानूनगो के आवास के सामने मिठाई के डिब्बे छोड़ गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है. प्रियंक कानूनगो ने पुलिस में शिकायत की है.

प्रियंक कानूनगो ने दी जानकारी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने एक्स पर पोस्ट के जरिए लिखा कि मेरे दिल्ली शासकीय आवास पर जैनेंद्र पाठक नामक एक व्यक्ति स्वयं को मध्यप्रदेश का निवासी बता कर मुलाकात के लिए आया. मुझसे मिलकर बोला कि वह भोपाल वाले शारिक मछली के साथ प्रॉपर्टी का धंधा करता है व उसकी तरफ से आया है. उसका बहुत नुकसान हो गया है उसको छोड़ दीजिए. मैंने उसको डांट कर भगा दिया. वह अपने साथ लाई मिठाई देना चाह रहा था जो कि वह जाते वक्त घर के दरवाजे पर छोड़कर भाग गया. हमने पुलिस को शिकायत कर दी है और पुलिस जब्ती कर सामान ले गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

सख्ती और सत्यनिष्ठा से होगी जांच

कानूनगो ने लिखा है कि शारिक के विरुद्ध हिंदू लड़कियों को ड्रग देने, बलात्कार करने, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और इस्लाम में धर्मांतरित करने के मामले के अलावा वंचित तबके के हिंदू केवट, मांझी जाति के लोगों के वंशानुगत अधिकार वाले तालाबों पर मत्स्याखेट के लिए कब्जे किए जाने के मामले में मेरे निर्देश पर जांच की जा रही है. इसलिए उसके द्वारा इस तरह का कृत्य करने का साहस किया गया है. कानूनगो ने कहा है कि इन सभी मामलों की जांच पूरी सख्ती और सत्यनिष्ठा से की जाएगी.

यह भी पढ़ें-कलेक्टर ने दिखाई उंगली, MLA ने दिखा दिया झापड़-घूंसा; BJP ने की डैमेज कंट्रोल की कोशिश, लेकिन...

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी ।यहां पढ़ें Bhopal की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!